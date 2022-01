Sam De Bruyn tijdelijk terug bij Studio Brussel

‘Ik had eens om te lachen gezegd: als er iemand uitvalt door corona, bel maar.’ Niet corona, maar de ­geboorte van Eva De Roo’s zoontje ­Arto is de ­reden dat Sam De Bruyn nu tijdelijk terugkeert naar Studio Brussel. De Bruyn was er van 2008 tot 2015 aan de slag als presentator en kreeg bekendheid toen hij zich drie jaar op rij liet opsluiten in het ‘Glazen huis’ voor Music for Life. Nadien ging hij bij Qmusic werken, in het najaar van 2020 zei hij de ­radio vaarwel. ‘Ik ben niet ­gemaakt om elke dag voor een ander te werken aan hetzelfde project’, zegt hij daarover.

Ook nu is zijn terugkeer naar StuBru nadrukkelijk tijdelijk. Het is de derde keer dat De Bruyn weer even te horen zal zijn bij zijn oude werk­gever. In het voorjaar van 2021 presenteerde hij in het weekend negen weken Reizen De Bruyn en in oktober was hij tien dagen lang ­cohost van De jaren nul met De Roo en Michèle ­Cuvelier.

Na zijn tijd bij Qmusic nam De Bruyn drie maanden vakantie. ‘Onder dwang,’ zegt hij aan Het Nieuwsblad, ‘want vakantie nemen heb ik nog altijd niet geleerd.’

Sinds zijn vertrek bij Qmusic spreekt De Bruyn voice-overs in en ­onderhoudt hij voor zijn reisblog Hand­bagage.com. Daarmee wekt hij ook interesse van opdrachtgevers, ­zoals Stad Oostende. Zijn jongste project is dan weer een webshop in duurzame reisartikelen, Skolto. (eadp)