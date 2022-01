België voert recordvolume stroom uit

België heeft nog nooit zoveel elektriciteit ­uitgevoerd als in 2021. Dat is mee te danken aan de kerncentrales, die op volle toeren hebben ­gedraaid.

Er werd vorig jaar 59 procent meer elektriciteit uitgevoerd dan in 2020, blijkt uit de jaarcijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. De uitvoer was goed voor 21,7 terawattuur (TWh). Netto – uitvoer min invoer – kwam het neer op 6,6 TWh, een ongezien cijfer. Het stroom­verbruik in ons land schommelt rond de 80 TWh.

De stroomexport vanuit België is al enkele jaren aan het toenemen. Dat heeft veel te maken met de kerncentrales van Doel en ­Tihange. Het voorbije decennium lagen de Belgische kernreactoren herhaaldelijk langdurig stil, met als gevolg dat ons land afhankelijk werd van elektriciteitsinvoer om het verbruik te dekken. Dat de centrales opnieuw het grootste deel van het jaar konden draaien, in combinatie met de voortdurende stijging van de groenestroom­productie van wind en zon, maakt dat België nu meer dan elektriciteit genoeg heeft.

Ook records groene energie

In 2021 sneuvelden, net als in 2020, verschillende records op het ­gebied van hernieuwbare energie. Op 21 mei verbrak ons land het ­record voor wind- en zonne-energie in ons land: in totaal bedroeg de absolute productie toen ruim 6,4 GW.

De productie van wind- en zonne-energie steeg over het hele jaar licht (2 procent meer) tot 15,2 TWh, goed voor 16,7 procent van de elektriciteitsmix vorig jaar. Dat is vooral te danken aan het grotere vermogen aan onshorewindenergie en zonnepanelen. Het ­vermogen aan offshorewindenergie bleef stabiel, omdat er geen bijkomende capaciteit is geïnstalleerd. Een verdere uitbreiding van de offshorewindparken is gepland in 2026.

Wat betreft de stroomprijzen was 2021 dan weer de tegenhanger van 2020. Door de lockdowns in 2020 en het daarmee gepaard gaande lagere verbruik was de energieprijs het laagst in ­jaren. In 2021 waren de prijzen juist uitzonderlijk hoog.

Dat ons land zoveel stroom kan uitvoeren, wordt in de hand ­gewerkt door de sterke uitbreiding van de grensoverschrijdende hoog­spannings­verbindingen sinds 2018. Die omvatten onder meer een eerste rechtstreekse verbinding met het Verenigd Koninkrijk en met Duitsland.