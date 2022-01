Navo zegt ‘njet’ op Poetins eisen

De Navo zal niet tegemoetkomen aan de eisen van Poetin om Oekraïens lidmaatschap bij voorbaat te schrappen en minder actief te worden in Centraal- en Oost-Europa . ‘Onaanvaardbaar’ vindt secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

‘Hun veiligheidseisen zijn onaanvaardbaar’, besluit Stoltenberg na een vergadering met dertig ministers van Buitenlandse Zaken uit het bondgenootschap. Hij vindt daarom dat de Navo zich moet voorbereiden op een situatie waarin onderhandelingen met Rusland mislukken. Daarin staan de Navo-landen ‘verenigd’, aldus Stoltenberg.

Poetin had graag garanties gehad dat Oekraïne nooit Navo-lid kon worden. Ook elders nabij de Russische grens wil Poetin de hete adem uit de nek. Hij pleit daarom onder meer om militaire oefeningen in Centraal- en Oost-Europa af te schaffen. Beide voorstellen vallen op een koude steen bij de Navo. Volgens het bondgenootschap moet een land zelf over zijn internationale koers kunnen beslissen. Wat de oefeningen betreft, mogen er geen ‘tweederangslanden’ komen, die minder bescherming genieten dan andere.

Terug naar de koude oorlog

‘Poetin weet heel goed dat zijn eisen totaal onacceptabel zijn’, zegt voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer bij NOS. Volgens de Hoop Scheffer is het niet helemaal duidelijk waartoe Poetins acties moeten dienen. ‘Het is alsof hij terug wil naar de situatie van voor de val van de Berlijnse muur.’ Daarbij wil Poetin volgens hem twee dingen: ‘exclusieve politieke en militaire invloed in wat hij als het nabije buitenland beschouwd en op dezelfde manier behandeld worden als China en de Verenigde Staten.’

De Russische leider kon die eisen stellen nadat hij het westen nerveus maakte. Aan de grens van Oekraïne verzamelen Russische troepenmachten. De vrees op een inval in het Russisch gezinde Oosten van het land is daarom groot. Op zijn beurt beschuldigt Poetin Oekraïne van troepenopbouw aan de Oostelijke grens.

Aan tafel

Maandag start de VS bilaterale gesprekken met Rusland in een zoektocht naar dooi in de relatie. Op woensdag zitten de Russen aan tafel met de Navo. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, reageert in een persconferentie dat hij nog steeds hoopt dat de spanningen met Rusland via de diplomatieke weg kunnen aangepakt worden.

Tegelijk heeft Rusland uitgerekend nu een extra probleem in die invloedssfeer die het probeert te beschermen. Nu in Kazachstan zware burgerprotesten zijn uitgebroken, kampt hij met een strijd op drie fronten: Oekraïne, Wit-Rusland en Kazachstan.