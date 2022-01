Prins Andrew wil Zwitserse chalet verkopen

Prins Andrew wil volgens Britse media zijn Zwitserse chalet ter waarde van circa 20 miljoen euro zo snel mogelijk verkopen om zijn advocaten te kunnen betalen in de misbruikzaak die de Amerikaanse Virginia Giuffre (38) tegen hem heeft aangespannen.

De Britse koningin wil niet helpen met het betalen van de juridische kosten, zeggen onder meer de Mirror en de Daily Mail.

Andrew zou het chalet in het Zwitserse Verbier al in september hebben willen verkopen aan een Europese investeerder. Maar die deal is nog niet afgerond. Nu wil hij de verkoop ‘met urgentie’ voltooien.

Media suggereren ook dat advocaten van de prins zouden kunnen proberen Giuffre geld aan te bieden om van verdere procedures af te zien. Giuffre zegt daar niet op in te gaan.