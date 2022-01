Acteur Sidney Poitier op 94-jarige leeftijd overleden

De Bahamaans-Amerikaanse acteur Sidney Poitier is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was de eerste zwarte acteur die een Oscar kreeg voor beste mannelijke acteur.

Verschillende Britse en Amerikaanse media melden het overlijden van Sidney Poitier. Poitier was de eerste zwarte acteur die een Oscar ontving voor de beste mannelijke hoofdrol. Hij kreeg die onderscheiding in 1964 voor zijn rol in de film Lilies of the Field. Hij was een van de eerste zwarte acteurs in de mainstream filmindustrie van Hollywood. Zo speelde hij onder meer in de films Guess who’s coming to dinner en In the heat of the night. Vanaf de jaren 70 bezette hij ook frequent de regiestoel. Poitier werd geboren in Miami, maar groeide op in de Bahamas.

Het overlijden is aan de internationale media bevestigd door Fred Mitchell, minister van Buitenlandse Zaken op de Bahamas. De premier van de Bahamas, Chester Cooper, reageerde al op het overlijden: ‘Er is verdriet omdat hij er niet meer is en we hem niet kunnen zeggen hoeveel hij voor ons betekent. Er is ook vreugde omdat hij zo veel deed om de wereld te tonen dat nobele intenties de wereld kunnen veranderen. We verloren een icoon, een held, een vechter, een nationale schat.’

De doodsoorzaak is nog niet bekend.