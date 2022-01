Opnieuw jaarrecord inbeslagnames cocaïne in haven van Antwerpen

De douane heeft in 2021 89,5 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Dat is vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie van de FOD Financiën.

In 2021 heeft de douane 89,5 ton cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat is een derde meer dan in 2020 en een verdubbeling in vijf jaar tijd.

De cocaïne heeft een totale straatwaarde van 12,76 miljard euro, aldus de douane. De belangrijkste landen van oorsprong zijn Panama, Ecuador en Paraguay. De autoriteiten onderschepten in 2021 ook 1,3 ton heroïne en 11,7 ton hasjiesj.

De toename heeft volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem te maken met een wereldwijd stijgende drugstrafiek, maar komt ook door investeringen in de performantie van de douane.

Ook de onthullingen van de zogenoemde Operatie Sky hielpen de autoriteiten bij hun speurwerk, zegt Van Peteghem. ‘We kregen informatie over in welke containers drugs zaten, ook over de methodes die criminelen gebruiken om drugs te smokkelen. Het is belangrijk dat de douane deze info gebruikt om de zoektechnieken te optimaliseren.’

Ook de komende jaren investeert de douane verder in de strijd tegen drugstrafiek in de Antwerpse haven. Het gaat om 70 miljoen euro, waarvan 20 miljoen in 2022. Dat geld gaat naar extra scanners, personeel en speurhonden. Zo zal de FOD Financiën in het komende jaar vijf mobiele X-ray scanners aankopen, die vanaf 2023 op de vijf grote Antwerpse containerterminals ingezet worden.