Tiental lijken gedumpt voor regeringsgebouw in Mexico

Een tiental levenloze lichamen is donderdag aangetroffen in een wagen die geparkeerd stond voor de zetel van de regering van de Mexicaanse staat Zacatecas. Twee personen zijn in verband met de gruwelijke ontdekking gearresteerd.

De lijken vertoonden verwondingen, het leek erop alsof de slachtoffers geslagen waren. De vondst werd vroeg in de ochtend gedaan. Mexicaanse media melden dat het gaat om de lichamen van acht mannen en twee vrouwen.

Volgens de federale afdeling Openbare Veiligheid reed een man met de auto het plein op, verliet de auto en liep weg door een steegje. Het plein Plaza de Armas, waar de lichamen werden achtergelaten, was op dat moment verlicht met een kerstboom en kerstversiering.

Hulpdiensten dachten in eerste instantie dat de auto een ongeluk had gehad, totdat de lijken in de wagen werden aangetroffen. Tien uur na de vondst van de auto, een Mazda C3, werden twee personen opgepakt die met de zaak te maken zouden hebbe. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. De autoriteiten komen zondag met een update over de zaak.

Drugskartels

In Zacatecas, in het noorden van Mexico, zijn sinds de zomer van 2020 twee van de machtigste drugskartels van het land met elkaar in conflict, Sinaloa en Jalisco Nueva Generacion. Eind november werden in de regio nog een vijftiental lichamen aangetroffen, die in het openbaar opgehangen waren. De president van Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, ging destijds poolshoogte nemen.

Zijn verkiezingsbelofte om het aantal moorden in het land te doen dalen heeft de president nog niet bepaald ingelost. In de eerste elf maanden van 2021 werden in Mexico 31.615 mensen vermoord, dat is een afname van slechts 3,6 procent ten opzichte van 2020, toen werden er in het land 32.814 moorden gepleegd.