UZ Gent: ‘90 procent patiënten met delta besmet ’

80 tot 90 procent van alle ­coronabesmettingen is intussen te wijten aan de omikronvariant, zei viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) op de persconferentie na het Overleg­comité. Maar wat het aandeel van die nieuwe variant in de zieken­huizen is, is nog altijd onduidelijk.

‘Ik weet alleen anekdotisch dat hier en daar patiënten met een omikronbesmetting in het ziekenhuis liggen’, zegt Van Gucht. Het is volgens hem een probleem waar veel landen mee worstelen. ‘Op het moment dat mensen in het ziekenhuis belanden, is de virus­lading in hun lichaam vaak al sterk afgenomen, waardoor nog moeilijk vast te stellen is om welke variant het ­precies gaat.’

Veel ziekenhuizen gaan daar ook niet systematisch naar op zoek, blijkt uit een rondvraag. Het UZ Gent wel. Daar zijn de eerste vaststellingen ‘voorzichtig hoopgevend’, zegt longarts Eva Van Braeckel. Ze benadrukt dat het nog vroeg in de vijfde golf is om grote conclusies te trekken, maar hoewel omikron in de besmettingscijfers dominant is, is 90 procent van de patiënten in het UZ nog ­besmet met de ­deltavariant. Er kwam nog geen enkele patiënt met omikron op intensieve zorg of de midcare-afdeling terecht.

Als die vaststellingen bevestigd worden, liggen ze in de lijn van ervaringen in het buitenland. Internationale studies tonen dat er bij de omikronvariant sprake is van 40 tot 80 procent minder kans op een ziekenhuisopname(DS 31 december). Van Gucht denkt op basis daarvan dat de maximum­capaciteit van de intensieve zorg de komende weken niet overschreden zal worden.

De reden is dat de omikronvariant zich eerder in de bovenste luchtwegen zou nestelen, minder in de longen. ‘We zien patiënten met heel hevige keelpijn – veel ­heviger dan in vorige golven’, zegt Van Braeckel. ‘Dat kan heel ver­velend zijn, maar is gelukkig niet levensbedreigend.’ Ze benadrukt dat ‘alles afhangt van het totale aantal besmettingen. Als het virus zich massaal kan verspreiden, dan zal het aantal ziekenhuisopnames nog altijd aanzienlijk zijn.’