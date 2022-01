De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris was vorig jaar op 6 januari in het hoofdkantoor van het Democratisch Nationaal Comité (DNC) in Washington. Net buiten het kantoor werd op dat moment een zogenoemde pijpbom ontdekt. Ingewijden meldden dat aan de Amerikaanse nieuwssite Politico.

Het is een opmerkelijke onthulling, een jaar na de bestorming op het Capitool in de Verenigde Staten: om 13.14 uur werd Kamala Harris geëvacueerd door de geheime diensten van het hoofdkantoor van het Democratisch Nationaal Comité (DNC). Zeven minuten eerder had de politie net buiten het kantoor een zogenaamde pijpbom ontdekt. Het explosief werd onschadelijk gemaakt en veroorzaakte geen schade. Ook bij het Republikeins Nationaal Comité (RNC) werd een verdacht pakketje gevonden.

De onthulling is opmerkelijk om twee redenen, schrijven Amerikaanse media. Het toont in de eerste plaats aan dat de bestorming nog veel gruwelijker had kunnen aflopen. Het leven van de vicepresident was in direct gevaar, schrijft Politico. Bovendien maakt het ook duidelijk hoeveel er nog niet officieel bekend is over die noodlottige dag, merkt The Washington Post op.

De FBI is al een jaar op zoek naar een verdachte die de bommen zou hebben geplaatst. Van hem zijn er beelden, die recent opnieuw zijn verspreid. De explosieven werden vermoedelijk de avond voor de Capitool-bestorming geplaatst. De hoofdkantoren van beide partijcomités bevinden zich niet ver van het Amerikaanse parlement. Als de bommen waren ontploft, had dat volgens de FBI voor ‘dodelijke slachtoffers’ kunnen zorgen.

Harris bevond zich op het hoofdkantoor van de Democratische partij om een filmpje op te nemen, waarin ze de Amerikanen zou bedanken voor de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. Voorheen was haar locatie om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. Wel was bekend dat ze kort voor de bestorming nog in het Capitool was geweest. ‘Ik was al vertrokken, maar mijn gedachten gingen meteen naar mijn collega’s en medewerkers, die gebarricadeerd zaten in mijn kantoor’, liet ze destijds optekenen.