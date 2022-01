In Sint-Jans-Molenbeek is donderdag een bestuurder van een elektrische step overleden na een aanrijding met een auto. Dat bevestigt de politiezone Brussel-West.

Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks zeggen. De aanrijding vond rond kwart over vijf ’s ochtends plaats, in de buurt van het Weststation.

Het Brusselse parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.