Na veroordeling Hoeyberghs: voeren we het verkeerde debat?

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs is vorige week veroordeeld voor vrouwonvriendelijke uitspraken die hij twee jaar geleden deed tijdens een lezing. De uitspraak wakkert het debat aan over de grens tussen seksisme en vrije meningsuiting. Maar is dàt wel de discussie die we vandaag moeten voeren?





Binnenlandjournalist Stijn Cools geeft meer uitleg over de zaak, journaliste van het weekblad Eva Berghmans heeft het over het evenwicht tussen de seksismewet en de vrijheid van meningsuiting.

(Dit is de podcast die maandag 10 januari verschijnt. Door een menselijke fout stond de podcast zaterdag al aangekondigd in de krant. Daarom hebben we beslist dit al vanaf zaterdag beschikbaar te maken.)