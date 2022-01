Van Gucht: ‘Vijfde golf in volle gang, cijfers zullen hard gaan stijgen’

België surft volop over de vijfde golf van de coronapandemie en de komende tijd zullen de cijfers hard gaan stijgen. Dat heeft viroloog Steven van Gucht vrijdag gezegd op het wekelijkse persmoment van het Nationaal Crisiscentrum.

Van Gucht had weinig toe te voegen aan wat hij donderdag bij de persconferentie van het Overlegcomité al gezegd had.

Het aantal coronabesmettingen in België blijft bijzonder snel stijgen. Afgelopen week werden elke dag gemiddeld ongeveer 14.000 nieuwe besmettingen geteld. Dat is bijna een verdubbeling van het weekgemiddelde vergeleken met een week eerder, van 21 tot 27 december.

Afgelopen maandag testen bijna 28.000 mensen positief op het coronavirus. Dat is een dagrecord, maar eentje dat niet lang stand zal houden, want de voorlopige cijfers van dinsdag gaan daar al overheen.

Ziekenhuisopnames

Ook de cijfers van de ziekenhuisopnames stijgen verder door, zo blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 31 december en 6 januari werden dagelijks gemiddeld 172 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, dat aantal ligt 28 procent hoger dan een week daarvoor.

Op 4 januari werden 217 ziekenhuisopnames op één dag geregistreerd, het hoogste aantal sinds half december. In totaal liggen nu 1.883 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een stijging van 4 procent ten opzichte van een week eerder.

Pseudoquarantaine

Afgelopen dinsdag werden de regels voor quarantaineplicht aangepast. Wie minder dan vijf maanden geleden de laatste dosis van de basisvaccinatie of een boosterprik ontving, hoeft vanaf 10 januari niet langer in quarantaine na een hoogrisicocontact. De maatregel geldt ook voor jongeren tussen twaalf en zeventien jaar oud, die hun basisvaccinatie kregen, ongeacht de datum van vaccinatie. De enige voorwaarde is dat de betrokkene geen symptomen vertoont.

Nu het quarantainebeleid aangepast is, stelt Van Gucht voor dat volledig gevaccineerden zich na een hoogrisicocontact houden aan een pseudoquarantaine van tien dagen. Tijdens zo’n pseudoquarantaine werk je thuis, ga je niet op restaurant of op café en beperk je je dichte contacten zonder mondmasker.

Van Gucht benadrukt verder dat de quarantaineregels niet zijn aangepast omdat het risico op besmetting verminderd is, maar omdat de eerdere regels met de huidige besmettingsaantallen niet langer houdbaar waren.

Zelftesten blijft volgens Van Gucht zeer waardevol. ‘Een positieve zelftest is altijd een reden om in quarantaine te gaan, bij een negatieve zelftest hoeft dat niet’, aldus Van Gucht. Wie negatief test laat voor de zekerheid beter nog een PCR-test doen, raadt de viroloog aan.