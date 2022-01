In het Antwerpse Kessel, een deelgemeente van Nijlen, heeft een bever zich gevestigd rond het fort van Kessel. Het dier bouwt er een dam, knaagt aan bomen en zwemt in het zicht van vissers. In bovenstaande video neemt Luc Luyten, de schepen van Sport van Nijlen, ons mee naar de plek waar de bever verblijft.

De bever is aan een opmars bezig in Europa. In 2015 waren er 250 bevers aanwezig in Vlaanderen en dat aantal is verdubbeld. Stijn Van Herck, districtsverantwoordelijke Nete, in de Gazet van Antwerpen: ‘In het district Nete kennen we momenteel enkele tientallen beverdammen. De laatste jaren zijn daar verschillende bijgekomen, onder andere die in Kessel.’