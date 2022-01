Ontsnapte maffiabaas na 20 jaar geklist door Google Streetview

Gioacchino Gammino (61), een voortvluchtige Italiaanse maffiabaas die levenslang kreeg voor moord, is na twintig jaar opnieuw opgepakt in Galapagar, een stadje nabij de Spaanse hoofdstad Madrid. De speurders kwamen hem op het spoor dankzij een foto op Google Streetview, een markant litteken op zijn kin en een portret van een Italiaanse mystica.

Gammino was geen kleine vis. Hij stond hoog op de Italiaanse most wanted-lijst en niemand minder dan de beroemde maffia-aanklager Giovannni Falcone had hem eerder al in het vizier genomen voor drugsfeiten ...