President Kazachstan beweert dat rust is teruggekeerd, nadat 3.000 manifestanten opgepakt zijn

President Kassym-Jomart Tokajev zegt dat de rust is teruggekeerd in Kazachstan. Volgens zijn regering zijn er 26 betogers gedood en meer dan 3.000 opgepakt.

Volgens het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken werden 26 ‘gewapende criminelen’ geëlimineerd. Meer dan 3.000 manifestanten zijn opgepakt. 18 politieagenten en veiligheidsmensen lieten het leven sinds de start van de protesten eerder deze week.

De regering in Kazachstan heeft het consequent over ‘terroristen’. Zo zei president Tokajev vrijdag dat er een ‘antiterroristische operatie’ gestart is. ‘De constitutionele orde is grotendeels hersteld in alle regio’s van het land’, zei hij, ‘maar terroristen zijn nog altijd bewapend en beschadigen het eigendom van burgers.’ Volgens Tokajev zijn de ‘vredestroepen’ niet ingezet bij het bevechten van de betogers.

Nochtans werden er geweerschoten gehoord na hun aankomst op het hoofdplein in Almaty, de grootste stad van het land. De hele week is het al onrustig in Kazachstan. De stijging van de brandstofprijzen stak het vuur aan de lont. De bevolking kwam in Almaty, en later ook op andere plaatsen in het land, op straat om te protesteren tegen corruptie. Nadat president Tokajev om hulp vroeg bij zijn bondgenoten, stuurden Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Kirgizië en Tadzjikistan meer dan 5.000 soldaten.

Het is moeilijk om zicht te krijgen op wat er echt aan de gang is in Kazachstan. Donderdag was het internet grotendeels lamgelegd. De president zal de bevolking later op vrijdag toespreken. De opstand in Kazachstan komt het Kremlin zeer ongelegen. Rusland voert op dit moment op drie fronten tegelijk strijd: Wit-Rusland, Oekraïne en Kazachstan. Zijn tegenstanders kunnen Poetin voor de voeten werpen dat een groot deel van de bevolking niet opgezet is met de regimes die hij steunt.