Een regenachtige winter is niet bepaald een periode waarin kinderen graag lange thuis zitten. Door de regen, corona, mogelijke isolaties en quarantaines viel er niet altijd veel te beleven. We polsen graag naar hoe kinderen en jongeren de voorbije weken hebben beleefd: was het de tijd van hun leven? Of voelden ze zich mistroostig worden? Zelfs fysiek onwel?

We horen het graag via binnenland@standaard.be.