Popcorn Time trekt er de stekker uit

De illegale streamingdienst Popcorn Time stopt ermee. De reden is simpel: niet populair meer.

Het was een doosje popcorn dat haast iconisch werd, de wegwijzer naar een hele schat aan films en reeksen. Gratis te bekijken. En makkelijk open te klikken, want de interface zag er min of meer uit als een Netflix-scherm. Maar Popcorn Time was illegaal, het was een verzamelplek voor torrentnetwerken, die gepirateerde films en series daar downloadden en deelden met andere gebruikers.

Dinsdag trok de groep achter de dienst er zelf de stekker uit met een R.I.P.-boodschap op het beginscherm. Op datzelfde scherm staat vandaag een grafiek met de Google-zoekopdrachten naar Popcorn Time. Die zegt alles: de laatste jaren ging de belang­stelling in dalende lijn, om eind 2021 bijna helemaal plat te vallen. In 2020 zie je wel een korte opleving tijdens de eerste lockdown.

Concurrentie

Popcorn Time zag in 2014 het levenslicht. Aan de wieg stond een groepje Argentijnse computernerds. Hun geesteskind werd al snel een van de meest populaire diensten voor illegaal videomateriaal. In 2015 waarschuwde Netflix zijn investeerders voor Popcorn Time en verklaarde ceo Reed Hastings: ‘Piraterij blijft een van onze grootste concurrenten.’

De originele oprichters verlieten het schip al relatief snel. Later bleek uit gelekte e-mails van Sony dat er mogelijk rechtszaken uit de filmsector op til waren. Maar ook zonder de makers bleef de dienst draaien. Het was namelijk een open source systeem, zodat gelijk welke ontwikkelaar er verder aan kon bouwen. In de loop van de voorbije jaren ging de dienst wel eens vaker – al dan niet gedwongen – uit de lucht, maar kwam dan in een andere vorm terug. Nu lijkt het vertrek definitief.

Het einde van Popcorn Time wil echter niet zeggen dat Hollywood geen last meer heeft van piraterij. Filmpiraterij blijft een groot probleem en de pandemie deed er ­zeker geen goed aan. Zeker tijdens de eerste lockdowns, toen de bioscopen gesloten waren en films rechtstreeks op streaming kwamen, werd de plaag erger.

En het is niet omdat Popcorn Time weg is, dat er geen alternatieven staan te trappelen. Wie de voorbije dagen de Google- zoekopdrachten bekeek, zag dat de illegale streamingdienst Stremio al veel aandacht trekt.