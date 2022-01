Coronacomplotdenker intimideert D66-leidster met brandende fakkel

De complotdenker zocht D66-leidster Sigrid Kaag thuis op. Het aantal bedreigingen tegen politici en journalisten nam recent toe in Nederland.

Met een brandende houten balk in de hand, belde een Nederlandse complotdenker woensdagavond aan bij het huis van D66-leider en aanstaand minister van Financiën Sigrid Kaag. De man werd vergezeld door medestanders die zijn actie live uitzonden via sociale media.

‘Ik bedreig niemand, ik wil alleen maar even praten’, riep de 29-jarige Amsterdammer door de brievenbus naar Kaag, die de deur gesloten hield. In online filmpjes fulmineert hij tegen ‘de coronadictatuur’ en zegt hij te geloven dat Kaag betaald wordt door het World Economic Forum. Die organisatie organiseert de jaarlijkse bijeenkomsten van politieke en zakelijke leiders in het Zwitserse Davos en speelt een hoofdrol in veel corona-samenzweringstheorieën.

‘Duivels bier’

‘Dit is een experiment, mensen, net als het vaccin’, zegt de man op de livestream over zijn ‘speciale fakkel’. In december dook hij ook op in België, voor een coronabetoging in Brussel en een video-opname bij de Duvel-fabriek. ‘Mensen drinken letterlijk duivels bier’, meldde hij daar. In dezelfde maand werd hij kort gearresteerd toen hij langsging bij de woning van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge, volgens hem een ‘massamoordenaar’.

Vanuit de politiek kwamen stevige reacties. Rob Jetten, partijgenoot van Kaag bij het sociaal-liberale D66, noemde de man ‘intimiderend tuig’. ‘Blijf weg bij huizen van politici. Hoe ver moeten we het laten komen in Nederland?’

Gisteravond kreeg ik thuis bedreigend bezoek. Lees hier mijn reactie.



Mijn boodschap: wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie. pic.twitter.com/BcowRuVFAk — Sigrid Kaag (@SigridKaag) January 6, 2022

Het aantal bedreigingen tegen politici liep de afgelopen jaren op: in 2020 kwamen 600 meldingen van bedreigde politici binnen bij de politie van Den Haag, meldde de NOS, tegenover 393 meldingen in 2019. De toename is volgens het Nederlandse parket te wijten aan de toenemende polarisatie in de samenleving.

Baudet

Verschillende politici wijzen daarvoor expliciet het Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet met de vinger.

‘Intimidatie van politici, aangewakkerd door de complottheorieën van Baudet en consorten heeft als doel ons aller vrijheid en democratie te ondermijnen. Daar moeten we allemaal tegen opstaan’, stelde PvdA-leider Lilliane Ploumen. ‘Als je keer op keer het gif van “verzet”, “tribunalen” en “opsluiting van je politieke tegenstanders” zaait, dan is dit het soort intimidatie en bedreiging wat je oogst’, twitterde Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie. ‘Tegen iedereen met een zwak voor FvD zou ik willen zeggen: word wakker.’

Ook Baudet zelf reageerde op het incident. ‘Vreselijk natuurlijk’, twitterde hij, om vervolgens verder te gaan over antifascistische betogers die recent een rookfakkel en verf tegen de deur van het FvD-partijhoofdkwartier gegooid hadden. ‘Het politieke klimaat verhardt en ik maak me oprecht zorgen. Zeggen dat dit komt door onze partij of onze standpunten is absurd.’