Op het strand van Knokke-Heist en Wenduine waren donderdag hoge zandkliffen te zien als resultaat van springtij op woensdag. Aan het Lichttorenpunt in Knokke-Heist werden de hoogste kliffen gemeten: tot wel twee meter. In Wenduine ging het over kliffen van anderhalve meter. De grootste kliffen werden donderdag bij laagtij afgebroken.