De Chinese staatsomroep gaf dinsdag een video uit waarin de toenemende aandacht van de westerse inlichtingsdiensten voor de dreiging van Peking belachelijk gemaakt wordt. Richard Moore, baas van de Britse inlichtingsdienst MI6, reageerde dat hij blij is met de reclame.

De video en reactie van Moore komen op een moment waarop Groot-Brittannië slaags raakt met China over de behandeling van de Oeigoerse minderheid in Peking en het sluipend autoritarisme in Hongkong.