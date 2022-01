Ann Wauters: ‘We hebben talenten verloren door het topsportklimaat’

We zijn allemaal apetrots als een Belg ergens in uitblinkt, en al zeker in de sport. Wie een medaille of titel haalt, wordt op handen gedragen. Maar de weg naar de top, daar is zelden aandacht voor. Nu meer en meer sporters getuigen over grensoverschrijdend gedrag, is er wel meer oog voor het volledige parcours van een sporter. Trainers die schelden, dat kan niet meer. Maar hoe haal je dan wel het beste uit een topsporter?





Basketlegende Ann Wauters en sportjournalist Bart Lagae schijnen hun licht op de kwestie. Wauters legt uit dat misbruik absoluut niet kan, en dat een goede coach onmisbaar is in de carrière van een topsporter. Lagae is tevreden dat er eindelijk meer plaats is voor mentale gezondheid in de topsport.