Overzicht | Deze coronamaatregelen blijven gelden

Ondanks de piek in coronabesmettingen houdt het Overlegcomité vast aan de bestaande coronamaatregelen. ‘We kiezen voor stabiliteit’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op de persconferentie na het Overlegcomité. Deze maatregelen blijven dus gelden.

Strengere regels voor evenementen buiten

Voor evenementen buiten gelden er strengere regels:

Er is een verbod op het gebruik van tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers

Er mag nog maximaal één bezoeker per 4 vierkante meter worden toegelaten

Voor evenementen met meer dan 100 bezoekers moet een eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen voorzien worden

Bij alle sportwedstrijden – zowel binnen als buiten, zowel profs als amateurs – is publiek verboden. Elke deelnemer tot en met zeventien jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan wel worden vergezeld door twee meerderjarige personen.

Veilig winkelen

Winkelen kan alleen nog met maximaal twee personen (met een uitzondering voor minderjarigen uit het eigen huishouden). Per 10 vierkante meter winkeloppervlak is één bezoeker toegestaan, en tussen de winkelende gezelschappen moet een afstand van 1,5 m worden gewaarborgd. Indien het winkeloppervlak groter is dan 400 vierkante meter moet er ook een gepaste toegangscontrole zijn.

Ook bezoekers van markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, ‘mogen maximaal per twee ontvangen worden’.

Cultuursector

De cultuursector is na een uitspraak van de Raad van State teruggegaan naar de maatregelen van 3 december. Enkel zitplaatsen, mondmaskers, het CST en maximaal 200 bezoekers zijn voortaan de vuistregels voor de cultuur- en bioscoopsector.

Indooractiviteiten

Bowlingzalen, lasergames, escaperooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartzaken, indoor trampolineparken, casino’s, speelautomatenhallen, en wedkantoren moeten de deuren nog wel sluiten. Ook massa-evenementen binnen zijn verboden.

Er gelden uitzonderingen voor:

Bibliotheken, spelotheken en mediatheken

Musea

Georganiseerde activiteiten gericht op kwetsbare groepen, ‘met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten omkaderd door professionelen’

Feest- en receptiezalen, maar enkel voor huwelijken en begrafenissen

Wellnesscentra, inclusief sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoommachines en hammams

Ook de sportieve sector blijft geopend, inclusief fitness, zwembaden en ijspistes. Maar recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten dan weer wel sluiten, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

Onderwijs

Maandag mogen de scholen hun deuren, na een verlengde kerstvakantie van drie weken, heropenen. Er gelden ook soepelere quarantaineregels die moeten helpen om klassen open te houden. In het basisonderwijs zal een klas vanaf volgende week pas in quarantaine moeten zodra er vier besmettingen vastgesteld zijn. De quarantaine zal vijf dagen duren.

In het secundair onderwijs, waar intussen al 87 procent van de leerlingen dubbel gevaccineerd is, verwachten de CLB’s minder problemen. Ook daar worden de regels versoepeld, ze zullen sterk aansluiten bij die voor de rest van de samenleving. Gevaccineerde leerlingen moeten na een hoogrisicocontact niet langer in quarantaine gaan en ook geen test meer laten afnemen.

Telewerk

Ook hier blijven de bestaande regels gelden. Mensen moeten minstens vier op de vijf dagen thuis werken. Maximum twintig procent van de werknemers mogen in een bedrijf aanwezig zijn. De experts hadden honderd procent telewerk aangeraden.

Aanbevelingen

Het Overlegcomité besliste in december om niet opnieuw zogeheten ‘contactbubbels’ in te voeren, maar beveelt wel een beperking van de contacten aan, en moedigt het gebruik van zelftesten aan. ‘Ventileer binnenruimtes, ontmoet elkaar buiten en draag een mondmasker. Voel je je ziek? Blijf dan thuis’, klinkt het. Ook thuiswerk wordt aangeraden, net zoals het gebruik van FFP2-maskers voor kwetsbare personen.