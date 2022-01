Exact één jaar geleden bestormden in Washington DC duizenden Trump-fans het Capitool. Om 15.00 uur geven president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris een speech om de aanval, waarbij vijf mensen het leven lieten, te herdenken. Volg die hier live mee.

Kamela Harris beet de spits af. ‘Ik was toen niet alleen vice president elect, maar ook een burger’, zegt ze. Ze was in Washington op het moment van de bestorming. Zelf was ze niet in het capitool, maar in haar gedachten zat ze bij haar collega’s. Die moesten onderduiken.

Harris: ‘De bestormers vochten tegen alles wat Amerika voor staat, vindt Harris. Wat op het spel staat is het recht om ons leven te organiseren volgens de grondwet. We kunnen ons niet laten leiden door mensen die het willen over boord gooien en geloven in leugens.’

‘In gesprekken met jongeren wijs ik er op dat de sterkte van democratie de rechtstaat is. Dat iedereen kan gaan stemmen. Corruptie is er ontoelaatbaar. De sterkte van democratie geeft kracht aan de mensen. De zwakte is: wanneer we niet weerbaar zijn en er voor vechten, faalt het.’

Harris dankt de hulpverleners die op 6 januari bij het capitool waren. Ze toont ook haar medelijden met het overlijden van diegene die die dag stierven.

‘De Amerikaanse geest wordt getest. Het wordt niet gemakkelijk. We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan. We moeten samenwerken om de democratie te beschermen.’

Daarna kondigde ze Biden aan. Volgens haar is hij de man die het land door die moeilijke tijd kan gidsen.

Biden neemt het spreekgestoelte in en begint aan zijn speech: ‘een jaar geleden werd hier de democratie aangevallen. Onze grondwet lag onder vuur. De hulpdiensten toen redden de rechtstaat. We hebben dat overwonnen.’

‘Een president wilde de machtsovergang bemoeilijken. Hij faalde. En het mag nooit meer gebeuren. Hier zat Abraham Lincoln ooit. Cleo, het standbeeld hier, neemt alles waar wat hier gebeurt. Alles.’

‘Sluit je ogen. Keer terug naar 6 januari. Wat zie je? Mensen die rellen, vernietigen. Mensen die ons uit elkaar willen spelen. Het gebeurde zelfs niet tijdens de burgeroorlog.’

‘Mensen gebruikten onze vlag als wapen. Ze sloegen met brandblussers op agenten. Een agent noemde het zelfs een middeleeuwse slag. Hij vond het angstaanjagender dan zijn dienst in Irak. Ze riepen zelfs op om de vicepresident op te hangen.’

‘En wie zagen we niet? De president. Hij was aan het genieten vanop een afstand.’

Bekijk ook in onderstaande video wat er zich die dag heeft afgespeeld: