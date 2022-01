Live | Van Gucht: ‘We verwachten de piek van besmettingen ergens half januari’

De besmettingen schieten pijlsnel omhoog, maar het Overlegcomité heeft besloten om voorlopig geen extra maatregelen op te leggen. ‘We kiezen voor het pad van voorzichtigheid’, aldus premier Alexander De Croo op de persconferentie, waar ook viroloog Steven Van Gucht mocht aanschuiven.

Op zijn eerste persconferentie van het jaar klinkt premier Alexander De Croo nog bijzonder optimistisch. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met veerkracht en vertrouwen ver kunnen geraken. Het is zeer duidelijk dat we komende weken en maanden nog moeilijke momenten zullen hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat als we positieve krachten bundelen, we bijzonder veel aankunnen’, aldus de premier.

‘Vandaag heeft het Overlegcomité gekeken naar evolutie van de omikronvariant. Ik vond het belangrijk om daarover uitgebreid te praten met de experten, een goede wisselwerking tussen beleid en wetenschap is belangrijk. Een nieuw jaar is een moment van goede voornemens, kijken wat we goed gedaan hebben het voorbije jaar, maar ook de ogen niet sluiten voor wat we beter kunnen doen en waar we lessen kunnen uittrekken’, zegt de premier, die viroloog Steven Van Gucht van de Gems heeft uitgenodigd om aan te schuiven bij de persconferentie. Zijn Franstalige collega Yves Van Laethem moet helaas wegens ziekte verstek geven.

‘Tot 125.000 besmettingen per dag op piek’

‘Het is de bedoeling dat ik u vandaag een update geef van de epidemiologische situatie’, aldus Van Gucht. ‘De vijfde golf is begonnen, het weekgemiddelde met besmettingen is met 82 procent gestegen tot bijna 12.000 besmettingen per dag. Maar de evolutie van de laatste dagen is nog belangrijker. Maandag en dinsdag hebben we recordwaarden opgenomen met geregistreerde besmettingen. Maandag 27.000, dinsdag zullen we afkloppen tussen 28.000 en 29.000. Waarden die we eerder nog niet hebben geregistreerd, waarschijnlijk door de feesten en door de omikronvariant, die ruimschoots dominant is.’

‘We verwachten dat de piek van besmettingen ergens half januari kan bereikt worden. Dat met een brede variant tussen 30.000 tot 125.000 besmettingen per dag. Het zal heel erg afhangen van het testbeleid en zal sowieso een onderschatting zijn’, aldus Van Gucht. De besmettingen nemen razendsnel toe bij alle leeftijdscategorieën, in het bijzonder bij twintigers en dertigers. ‘Maar meer verontrustend is dat er een stijging is bij oudere personen, in het bijzonder in Brussel’, aldus Van Gucht. De besmettingscijfers in de woonzorgcentra blijven laag, maar er is toch een stijging te merken.

Booster belangrijk

‘De ziekenhuisopnames zijn jammer genoeg ook beginnen stijgen. Een weel geleden hadden we 130-tal opnames per dag, nu 170 en het ziet er naar uit dat het nog verder zal stijgen. We verwachten de piek in het aantal opnames wat later, eerder eind januari. Tussen de 400 tot misschien wel 1.000 per dag, het gaat natuurlijke om algemene ziekenhuisopnames’, aldus Van Gucht.

Van Gucht wijst ook op het belang van de boostercampagne in de strijd tegen omikron. ‘Met een boosterprik is er 60 tot 70 procent betere bescherming. We zien dat die mensen drie keer minder besmet worden’, aldus Van Gucht, die er wel op wijst dat die bescherming in de weken erna nog kan afnemen. ‘Maar we moeten voorzichtig blijven. Ook wie gevaccineerd is, kan het virus doorgeven’, aldus de viroloog, die er nogmaals op wijst dat we na een hoogrisicocontact tien dagen lang uiterst voorzichtig moeten blijven, ook na een boosterprik. ‘Maximaal telewerken, ga niet op café en draag bij voorkeur een FFP2-masker. Dat sluit beter aan en kan virusdeeltjes beter filteren.’

‘Op dit moment denken we de bodem te hebben bereikt van het aantal patiënten in het ziekenhuis. Op intensieve zorg hebben we de voorbije week gelukkig nog een daling gezien, gezakt tot 470 intensieve bedden, maar zal mogelijk weer stijgen. De eerste modellen tonen ons een piek eind januari, met tussen de 2.500 en 10.000 patiënten in het ziekenhuis. Opgelet, dat gaat over het aantal algemene bedden. De gevolgen voor intensieve zorg zijn moeilijk in te schatten, het is niet duidelijk hoeveel patiënten zullen doorstromen naar intensieve zorg, gezien de verminderde ernst van omikron. We denken dat we binnen onze capaciteit zullen blijven’, zegt Van Gucht.

Hij raadt aan om onze contacten maximaal te beperken en jezelf zo goed mogelijk te beschermen. ‘Er zal veel viruscirculatie zijn, je zal mensen ontmoeten die niet weten dat ze besmet zijn. Blijf tot tien dagen na een hoogrisicocontact uiterst voorzichtig. Werk zoveel mogelijk van thuis uit, en neem de booster’, besluit hij.

Foto: ISOPIX

‘Kiezen pad van voorzichtigheid’

‘De omikronvariant is besmettelijker en verspreidt zich sneller. Het is niet omdat het minder ziekmakend is, dat het minder onschuldig zou zijn’, benadrukt De Croo. ‘Op niveau van het individu is het misschien minder erg, maar op het niveau van de samenleving zorgt het feit dat het zich sneller verspreidt, dat de impact op zorg en scholen wel groot zou kunnen zijn. Op basis daarvan heeft het Overlegcomité besloten om de huidige maatregelen aan te houden. We kiezen voor een pad van voorzichtigheid, stabiliteit. Onze beste verdediging blijft het boostervaccin.’

Ook de premier benadrukt het belang van voorzorgsmaatregelen, zoals het mondmasker dragen en afspreken in buitenlucht. Ook het regelmatig zelftesten wordt nogmaals aangemoedigd. ‘Ten opzichte van telewerk besloten om huidige regels aan te houden, vier dagen per week. We wijken licht af van het advies van de Gems dat liever vijf dagen per week had gezien, maar we zijn van mening dat bedrijven zich goed hebben georganiseerd.’

De Croo wijst ook naar de coronabarometer voor de maatregelen in de verschillende sectoren. ‘Dit stappenplan, sommigen noemen het een barometer, wordt een belangrijk beheersinstrument voor de komende maanden. Voor moment dat het beter gaat, maar ook voor de momenten dat het weer slechter zou gaan. Het is belangrijk dat we perspectief hebben, dat we voorspelbaarheid hebben.’

‘We moeten eerlijk zijn, we staan voor moeilijke weken. We zullen records breken op het gebied van aantal besmettingen. Een zeer grote groep zal besmet worden. Het zal eerst slechter gaan, voor het beter wordt. Maar we zijn ook gewapend, we staan op vlak van boostervaccinatie zeer goed, dat is onze eerste en beste verdedigingsmuur. Maar we weten ook hoe we elkaar kunnen beschermen, door goed voor elkaar om te zien.’

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon is aanwezig op de persconferentie. ‘Het wordt weer een jaar met vele uitdagingen. Ik wil iedereen oproepen om er alles aan te doen om het voor elkaar gezond te houden. Het is daarom belangrijk dat we op het ingeslagen pad van de boostercampagne verdergaan’, aldus Jambon.

‘De maatregelen hebben wel geleid tot wat we wilden: het onderwijs kan maandag opnieuw openen. Niet in hybride vorm, wel met een aantal voorzorgsmaatregelen. Ben daar bijzonder blij om. Wat andere sectoren betreft, zij vragen terecht om perspectief. Daar hebben we vandaag een eerste opbouwende discussie over gehad, we engageren ons om zo snel mogelijk met een resultaat te komen.’

(dadelijk meer)