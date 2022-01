België op hoogste risiconiveau volgens voorlopige coronabarometer

De langverwachte barometer van coronacommissaris Pedro Facon krijgt stilaan vorm. Volgens een gelekt document bevinden we ons op dit moment in de hoogste alarmfase. Al is nog steeds niet duidelijk welke maatregelen daaraan worden gekoppeld.

Volgens het voorlopige document zijn er drie risiconiveaus in de coronabarometer waaraan gepaste maatregelen gekoppeld dienen te worden om zo in de toekomst een jojobeleid te vermijden. Die zouden worden afgesproken op het Overlegcomité van 14 januari. Er wordt zowel naar het aantal besmettingen en naar de ziekenhuisbezetting gekeken, maar de interpretatie van de drempelwaarden gebeurt in een bredere context.

Nemen we er de laatste cijfers van Sciensano bij, dan bevinden we ons vandaag wel duidelijk op het hoogte risiconiveau. Die rode fase wordt geactiveerd vanaf 150 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, of wanneer meer dan 25 procent van de beschikbare bedden op intensieve zorg bezet worden door covid-patiënten wordt overschreden, wanneer het reproductiegetal hoger dan of gelijk aan 1,3 of een incidentie hoger dan of gelijk aan 500 besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen veertien dagen.

Vandaag zijn er 470 bedden op intensieve zorg bezet (meer dan 25 procent van de momenteel 1.800 beschikbare bedden), bedraagt het reproductiegetal 1,16, en werden er de afgelopen zeven dagen gemiddeld 190 nieuwe patiënten opgenomen.

‘Bij toenemende circulatie met beginnende druk op het zorgsysteem’ wordt overgeschakeld op risiconiveau twee ofwel oranje. Die wordt van kracht wanneer 15-24 procent van de bedden op intensieve zorg wordt ingenomen door covid-patiënten, wanneer het reproductiegetal tussen 1 en 1,2 bedraagt of wanneer er de afgelopen zeven dagen gemiddeld tussen de 65 en 149 mensen met covid-19 werden opgenomen in het ziekenhuis. Bij deze fase horen maatregelen ‘om de trend opnieuw te keren’, aldus het document.

Risiconiveau één ofwel geel, betekent dat de epidemiologische situatie onder controle is. ‘Er is viruscirculatie, maar op een laag niveau en zonder weerslag op het gezondheidssysteem.’ Minder dan 15 procent van de beschikbare bedden op intensieve zorg zijn ingenomen door covid-patiënten, het reproductiegetal bedraagt minder dan één, er zijn minder dan 200 infecties op 100.000 inwoners en er werden de afgelopen zeven dagen minder dan 65 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Het overschakelen van de ene naar de andere fase zal ook sneller gebeuren in een opgaande fase, dan in een neergaande fase, aldus het document van het coronacommissariaat.

‘In een opgaande fase moeten de indicatoren bij voorkeur twee weken de voorgestelde criteria aanhouden, alvorens van niveau te veranderen, om te snelle wijzigingen te vermijden. In een neergaande fase kan er pas naar een lager niveau overgeschakeld worden als de indicatoren minstens drie weken de criteria hebben bereikt en een verder dalende trend vertonen. Er moet vermeden worden om bij een verbetering van de indicatoren te snel de maatregelen te versoepelen, waarbij men het risico heeft om op een hoog plateau terecht te komen’, klinkt het.