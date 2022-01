Uitzending van ‘Dancing with the stars’ afgelast na nog meer coronabesmettingen

Opnieuw tegenslag in ‘Dancing with the stars’: de uitzending van zaterdag wordt afgelast nadat deelnemers Nora Gharib (28) en Lotte Vanwezemael (29) positief hadden getest op corona. Na een testronde bleken nog meerdere personen besmet te zijn.

Eerder deze week maakte zender Play4 bekend dat Nora Gharib en Lotte Vanwezemael zaterdag niet zouden meedansen, maar toen was er nog geen sprake van een afgelasting. ‘Onze show gaat dit weekend gewoon door, met de vier andere kandidaten’, klonk het. Dat zijn Jonatan Médart, Yemi Oduwale, Nina Derwael en Delphine Van Saksen-Coburg.

Maar daar is dus verandering in gekomen. ‘Sinds de start van de show hanteert de productie van Dancing with the stars een streng testbeleid, waarbij zowel de kandidaten, hun danspartners als de crew meermaals en zorgvuldig worden getest’, klinkt het bij Play4.

‘Uit deze testen bleken nog meerdere personen besmet te zijn met het virus dat Vlaanderen meer dan ooit in de tang houdt. Hierdoor zal er zaterdag uitzonderlijk geen liveshow zijn van de populairste danswedstrijd van Vlaanderen. Maar the show will go on: de friends and family-aflevering zal op zaterdag 15 januari te zien zijn.’

Nu zaterdag wordt er trouwens toch nog een beetje gedanst op Play4. De filmklassieker Dirty dancing wordt uitgezonden, die vanuit de Dancing with the stars-studio zal worden ingeleid door Gert Verhulst en Kat Kerkhofs.