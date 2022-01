Hoogste aantal covid-patiënten in Britse ziekenhuizen sinds februari 2021

Het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk met het coronavirus in het ziekenhuis ligt, is gestegen tot het hoogste niveau sinds februari vorig jaar. De druk op de ziekenhuizen blijft dan ook toenemen en heel wat ziekenhuizen hebben de alarmfase uitgeroepen.

De besmettingsgolf met de omikronvariant in het Verenigd Koninkrijk heeft zich intussen ook doorgezet in de ziekenhuisopnames. Op 4 januari lagen 17.276 covid-19-patiënten in de Britse ziekenhuizen, een stijging met 58 procent in vergelijking met een week eerder en het hoogste aantal sinds 19 februari vorig jaar. Het aantal ligt evenwel nog steeds onder de piek van 18 januari 2021: toen lagen er bijna 40.000 mensen met covid-19 in het ziekenhuis.

Op 28 december, de laatste dag met cijfers voor heel het VK, steeg het aantal nieuwe dagelijkse ziekenhuisopnames met 83 procent in een week tijd tot 2.258, het hoogste aantal sinds 3 februari. Tijdens de tweede golf steeg dat aantal tot 4.583.

Volgens premier Boris Johnson ziet het land de snelste stijging van gevallen tot nu toe. Hij zei woensdag dat de ziekenhuisopnames elke negen dagen verdubbelen.

Van de 137 ziekenhuisstichtingen hebben er al 24 de situatie uitgeroepen als kritiek, meldt minister van Transport Grant Shapps. Dat doen ze wanneer ze niet meer kunnen verzekeren dat noodzakelijke behandelingen uitgevoerd kunnen worden. Volgens het kabinet van de premier is het aantal ziekenhuizen die een critical incident hebben uitgeroepen, geen goede indicatie van de situatie in de zorg. Zo’n incident kan worden uitgeroepen voor slechts enkele uren, maar ook langer.

Studenten inzetten

Veel zorgmedewerkers vallen ondertussen ziek uit door corona en operaties worden steeds meer uitgesteld. Volgens officiële cijfers wachten alleen in Engeland al zes miljoen mensen op routineoperaties en -behandelingen. The Guardian schreef dat de NHS Confederation, die de gezondheidsdiensten verenigt, tienduizenden medische studenten wil inzetten in de ziekenhuizen.

Parlementsleden dringen er bij de Britse regering in een nieuw rapport op aan om een langetermijnplan op te stellen om het gezondheidssysteem robuust en veerkrachtig te maken. ‘De huidige omikrongolf vergroot het probleem, maar we hadden ervoor ook al een groot personeelsprobleem, met opgebrand personeel, 93.000 vacatures in de gezondheidszorg en geen plan om het probleem aan te pakken’, zei commissievoorzitter Jeremy Hunt.

De regering geeft aan dat er al extra middelen zijn aangekondigd om de achterstand weg te werken, maar die plannen zijn voor veel mensen in de sector onvoldoende.