Uitreiking Grammy Awards uitgesteld uit vrees voor omikron

De uitreiking van de Grammy Awards wordt voorlopig uitgesteld door de opmars van de omikronvariant en de stijgende besmettingen. ’s Werelds bekendste muziekprijzen stonden gepland op 31 januari.

‘Na een zorgvuldige analyse met stads- en staatsambtenaren, gezondheids- en veiligheidsexperts, de artiestengemeenschap en vele partners, hebben The Recording Academy en CBS de 64ste jaarlijkse Grammy Awards-show uitgesteld’, zegt de organisatie in een verklaring. ‘De gezondheid en veiligheid van onze gemeenschap, het publiek en de honderden mensen die aan de show meewerken, zijn onze topprioriteit.’ De organisatie zal later een nieuwe datum bekendmaken.

Het is de tweede keer dat de uitreiking van de Grammy Awards vanwege het coronavirus wordt verzet. Vorig jaar zou de uitreiking ook op de laatste dag van januari plaatsvinden en werd ze uitgesteld tot 14 maart. Nu mist de organisatie dus opnieuw de afspraak op 31 januari.

Jon Batiste is met elf nominaties de artiest die dit jaar de meeste kans maakt op een beeld. Hij wordt gevolgd door Doja Cat, H.E.R. en Justin Bieber, die ieder acht nominaties op zak hebben.

Boycot

Wie, ongeacht de datum, niet van de partij zal zijn is rapper Drake. In december haalde de Canadese superster zelf zijn twee nominaties (beste rapalbum, best rapperperformance) van de lijst. Hij ergerde zich aan het feit dat hij nooit genomineerd werd in andere categorieën dan uitsluitend die voor rapmuziek.

Ook The Weeknd, ooit nog een poulain van Drake, boycot de Grammy’s uit onvrede over de nominatieprocedures. Hij werd dit jaar wel genomineerd voor zijn samenwerkingen met andere artiesten, maar zelf claimt hij dat hij zijn label nooit nog zal toelaten om zijn muziek in te sturen voor de prijzen. De genomineerde samenwerkingen vallen onder andere muzieklabels.