‘Tientallen demonstranten gedood bij antiregeringsprotesten in Kazachstan’

De antiregeringsprotesten in Kazachstan zijn uit de hand gelopen. Tientallen manifestanten zijn door de politie gedood in de nacht van woensdag op donderdag. Dat meldt de woordvoerder van de politie zelf, geciteerd door internationale persbureaus.

Sinds een aantal dagen woeden hevige protesten in Kazachstan. De aanleiding waren de stijgende gasprijzen en corruptie in het land. Boze betogers bestormden woensdag het kantoor van de burgemeester van Almaty, de grootste stad in Kazachstan, en stichtten er brand. Ze probeerden ook de residentie van president Kassym-Jomart ­Tokajev in te palmen. Bij de belaging van onder andere politiedepartementen en -commissariaten zijn ‘tientallen aanvallers uitgeschakeld’, aldus de woordvoerder van de politie die het heeft over ‘extremistische troepen’.

President Tokajev heeft de noodtoestand afgekondigd en schakelde de hulp in van een door Rusland geleid militair bondgenootschap (CSTO). Daarin zetelen ook Armenië, Kirgizië, Tadzjikistan en Wit-Rusland. Volgens de premier van Armenië, ook de voorzitter van het CSTO, zijn er ‘voor beperkte tijd vredestroepen’ naar Kazachstan gestuurd. Volgens persagentschap Reuters reden donderdagochtend verschillende pantserwagens het plein op in Almaty, gevolgd door tientallen manschappen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen Moskou gestuurd heeft.

Moskou rekent Kazachstan tot zijn invloedssfeer en onderhoudt nauwe economische relaties met het buurland, dat een belangrijke Russische minderheid telt.

Luchtvaart stilgelegd

Om het de betogers moeilijker te maken om zich te organiseren, werd het internet en de mobiele telefonie grotendeels lamgelegd door het regime. Dat maakt het moeilijk om zicht te krijgen op de situatie en het aantal burgerslachtoffers.

Het Russische persagentschap TASS meldde donderdag ‘hevige vuurgevechten’ tussen tientallen gewapende mensen en militairen voor het stadhuis van Almaty. Veel supermarkten en winkels zijn geplunderd in de stad, onder meer de winkel van een wapenhandelaar. Ook geldautomaten zijn opgeblazen.

Demonstranten zouden er woensdag gedurende enige tijd in geslaagd zijn om het vliegveld van Almaty in bezit te nemen. Inmiddels hebben de autoriteiten de macht over het vliegveld weer terug, maar luchtvaartmaatschappijen in de regio hebben uit voorzorg besloten voorlopig niet naar de stad te vliegen. President Tokajev noemt de demonstranten ‘terroristen die in het buitenland zijn opgeleid’.

Bij de protesten vielen volgens de officiële informatie ook al dertien doden onder politieagenten en veiligheidsofficieren.