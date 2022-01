Italië voert verplichte vaccinatie in vanaf 50 jaar

De Italiaanse regering heeft woensdag beslist om een vaccinatieverplichting in te voeren voor mensen ouder dan 50 jaar, nu de coronabesmettingen sterk stijgen in het land.

‘We willen de curve van de besmettingen afremmen en de Italianen aanmoedigen om zich te laten vaccineren als ze dat nog niet hebben gedaan’, rechtvaardigde premier Mario Draghi de vaccinatieplicht voor 50-plussers in een mededeling. De maatregel werd door de ministerraad goedgekeurd.

De verplichting gaat onmiddellijk in. Burgers, ook buitenlanders die in Italië wonen, ouder dan 50 krijgen nog tot 1 februari om zich te laten inenten. Doen ze dat niet, dan riskeren ze boetes tot 1.500 euro. Voorlopig geldt de verplichte vaccinatie tot 15 juni. Vijftigplussers moeten hun vaccinatiestatus kunnen aantonen op plekken waar een groene pas nodig is: van winkels tot op het werk.

50-plussers maken een grotere kans om door covid-19 in het ziekenhuis te belanden. De veel besmettelijkere omikronvariant zet de zaken opnieuw op scherp. Zelfs als die variant gemiddeld een minder zwaar ziektebeeld kent, riskeren risicogroepen bij hoge viruscirculatie in groten getale in het ziekenhuis te belanden. Ongeveer 7 procent van de 50-plussers is niet gevaccineerd. In Calabrië is dat zelfs bijna 11 procent.

Er gold in Italië al een vaccinatieplicht voor een aantal beroepsgroepen, zoals leraren, zorgmedewerkers en politieagenten. Die verplichting wordt verder uitgebreid naar universiteitspersoneel.

Verplichtingen in Griekenland en Oostenrijk

Italië sluit zich met de vaccinatieverplichting aan bij Griekenland en Oostenrijk. Grieken die ouder zijn dan 60, moeten zich tegen 16 januari minstens één keer hebben laten vaccineren. Overtreders krijgen maandelijks een boete van 100 euro. Die wordt automatisch geïnd en het geld wordt overgemaakt naar een zorgfonds voor Griekse ziekenhuizen.

Oostenrijk voerde de meest verregaande vaccinatieverplichting van Europa in. Vanaf 1 februari moet iedereen die permanent in Oostenrijk woont en ouder dan veertien jaar is, zich laten vaccineren. Een overtreding kan worden bestraft met een boete tot 3.600 euro.