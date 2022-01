Novak Djokovic mag Australië niet binnen

Novak Djokovic had zijn medische vrijstelling voor de Australian Open op zak, maar nu lijken visumproblemen de Serviër weg te houden van het eerste grandslamtoernooi.

Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic (34) zal zijn titel op de Australian Open waarschijnlijk niet kunnen verdedigen. Niet zijn weigering om zich te laten vaccineren is het probleem, maar wel zijn visum. Bij aankomst in Melbourne werd vastgesteld dat zijn werkvisum een medische uitzondering niet toelaat en hij dus het land niet binnen mag. Djokovic gaat wel nog in beroep, maar het is niet zeker of hij het eerste grandslamtoernooi van het jaar nog haalt.

Kwaad bloed

Hulp uit politieke hoek hoeft de Serviër alvast niet te verwachten. ‘De federale regering heeft gevraagd of we willen ­helpen bij de aanvraag voor zijn ­visum, maar dat zullen wij niet doen’, zei Jaala Pulford, de minister van Sport van de staat Victoria. ‘We zijn altijd duidelijk geweest over twee zaken: de goedkeuring van ­visa is een zaak van de federale ­regering en medische vrijstellingen zijn een zaak van artsen.’

De Servische president Aleksandar Vucic probeerde woensdag nog de bakens te verzetten. ‘Er moet een einde komen aan het lastigvallen van de beste speler van de ­wereld’, klonk het.

In Australië werd antivaxer ­Djokovic sowieso niet met open armen ontvangen. Het land voerde afgelopen maand een nultolerantiebeleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In juli ­werden in Sydney honderden militairen ingezet om te ­controleren of de inwoners de lockdown respecteerden. In Melbourne werd de lockdown zelfs pas in oktober – na 262 dagen – opge­heven. En hoofdstad Canberra ging op slot toen er welgeteld één coronageval werd geregistreerd.

Meerdere sportmanifestaties werden geschrapt, maar de Australian Open kreeg wel groen licht. Op één voorwaarde: de deelnemers moeten allemaal een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen. Maar dat wist Djokovic te omzeilen met een medische vrijstelling. Normaal wordt alleen een uitzondering toegekend bij een acute hartaandoening, een ernstige ziekte, een recente coronabesmetting of een allergische reactie op een ­vorig vaccin. Het is niet bekend waarom Djokovic de vrijstelling kreeg. Volgens de toernooiorganisatie hebben twee onafhankelijke panels van medische experts het verzoek beoordeeld en toegekend.

Bij veel Australiërs zet het kwaad bloed. ‘Wat belachelijk. We hebben zes lockdowns achter de rug, scholen en kleine bedrijven zijn gesloten, begrafenissen en bruiloften zijn niet doorgegaan en families hebben maandenlang gescheiden geleefd. En nu krijgt een tennisser een vrijstelling’, tweette David Southwick, politicus in de staat Victoria. ‘Het is een schop in de maag voor al onze inwoners.’