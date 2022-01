Gloria Monserez nieuwe gastvrouw ‘Hotel Romantiek’

Hotel Romantiek, het realityprogramma dat Woestijnvis maakte voor de commerciële zender Vier, is later dit jaar te zien op Eén. Dat hebben Sven de Leijer en Gloria Monserez woensdagavond in Vrede op aarde op Eén aangekondigd.

Gloria Monserez (20) zat woensdagavond zoals steeds zichzelf te wezen in de sofa van Vrede op aarde. En ze had nieuws. ‘Mag ik het zeggen?’, vroeg ze aan presentator Sven De Leijer (42). ‘Sven en ik gaan samen een programma presenteren: Hotel Romantiek.’

Monserez wordt stilaan een van de paradepaardjes aan de Reyerslaan. De frisse wind op Ketnet en Stubru was eerder al een uithangbord van De Warmste Week, halvefinaliste in De slimste mens, en straks dus ook het gezicht van het vernieuwde Hotel ­Romantiek.

Het datingprogramma voor 65-plussers keert dit jaar terug en verhuist van het vroegere Vier naar Eén. De Leijer blijft op post en krijgt behalve Monserez nog een nieuw gezicht naast zich.