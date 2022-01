Ministers raden ­ouders aan om kinderen zelf wekelijks te testen

Nu de scholen volgende week heropenen, bevelen de verschillende ministers van ­Onderwijs en Volksgezondheid de ouders ‘sterk’ aan om hun kinderen in het lager en secundair onderwijs vanaf zondag zelf geregeld te testen op coronabesmetting. Ze raden aan om de kinderen één keer per week een zelftest te laten ondergaan.

‘Op die manier kunnen we onze ­kinderen maandag met een ­gerust hart naar school sturen’, zegt Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs.

Die boodschap klinkt wat wrang bij een aantal welzijnsorganisaties. De overheid besliste eerder al om de zelftests niet gratis ter beschikking te stellen. Alleen wie nu al recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, zal die in een apotheek kunnen aankopen voor 1 euro, en dat voor maximaal vier tests per gezinslid, per twee weken.

Welzijnsorganisaties waarschuwen

Welzijnszorg benadrukt dat die bedragen toch snel aantikken. ‘Bovendien is die groep mensen met een verhoogde tegemoet­koming ook niet zo groot’, zegt directeur Koen Trappeniers. ‘Ook voor mensen op de grens van de armoede is dit een groot probleem. Zij zullen heel diep in de buidel moeten tasten om toch nog te kunnen deelnemen aan de samenleving.’ De organisatie pleit ervoor om een basispakket zelftests gratis ter beschikking te stellen, ‘­zeker aan jongeren’. Netwerk tegen Armoede stelt dan weer voor om op een aantal plaatsen, zoals OCMW’s, gratis zelftests ter beschikking te stellen.

Ook de Gezinsbond benadrukte woensdag al op de VRT dat de rekening voor gezinnen met kinderen nu snel kan oplopen. ‘Als je twee kinderen hebt en ze één keer per week test, dan kom je al snel aan 64 euro per maand. Dat is niet voor iedereen evident’, benadrukt Anneke Blanckaert. ‘We vrezen dat het testbeleid daardoor kaas met gaten wordt. Wie het kan betalen zal het doen. Maar wie het niet kan betalen, zal het niet doen.’

