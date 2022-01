Uithaal Macron naar vaccinweigeraars was doordacht

Zijn uitspraak dat hij vaccinweigeraars zal blijven lastigvallen én het gebruik van het woord ‘emmerder’ leverden de Franse president bakken kritiek op. Maar hij bespeelt de frustratie van veel Fransen.

‘Een president onwaardig.’ ‘Hij misprijst de Fransen.’ ‘Hij ­beschouwt zich niet als de president van alle Fransen.’ Alle oppositiepartijen toonden zich woensdag diep verontwaardigd over een uitspraak van Emmanuel Macron in een interview met Le Parisien.

‘Ik ben er niet om de Fransen het leven moeilijk te maken. Ik klaag tegen de administratie wanneer die de Fransen ­tegenhoudt. Welnu, ik heb heel veel zin om de vaccinweigeraars het leven moeilijk te maken. Wanneer mijn vrijheid die van ­anderen bedreigt, ­gedraag ik me onverantwoord. Een onverantwoord persoon is niet langer een burger’, zei Macron, wiens regering vanaf 15 januari alleen nog volledig gevaccineerden (en wie genezen is) wil toelaten tot de horeca, in theaters en sportzalen. Verplichte vaccinatie is volgens Macron geen optie, want dat is niet afdwingbaar.

Macron heeft al van bij zijn aantreden in 2017 een patent op kwetsende uitspraken. Zo zei hij in 2018 tegen een werkloze tuinman dat hij de straat ging oversteken en een job voor hem ging vinden. Het ­bevestigde het beeld dat hij arrogant is. Brigitte Macron zou hem volgens Franse media op een ­bepaald moment hebben laten verstaan dat hij moest ophouden met die ‘petites phrases’.

Maar deze keer ging het niet om loslippigheid, maar om een gerichte uithaal. Met het woord ‘emmerder’ verwees hij wellicht naar een uitspraak uit 1966 van de toenmalige gaullistische premier (en latere president) Georges Pompidou, die genoeg kreeg van de regelneverij van zijn ministers en uitriep: ‘Arrêtez d’emmerder les Français!’

Het weekblad Le Point wees erop dat een kranteninterview met de president voor publicatie nagelezen wordt door Macron zelf en zijn medewerkers: ‘We hebben hier te maken met een doordachte berekening, een strategie om de onverantwoordelijken met de vinger te wijzen.’

90 procent gevaccineerd

Dat beaamt Jérôme Fourquet, ­directeur van het peilingbureau Ifop: ‘Macron kent de cijfers uit het hoofd. 90 procent van de bevolking die ervoor in aanmerking komt, is gevaccineerd. Een meerderheid is voorstander van de vaccinpas. En vooral, hij dwingt de oppositie om kleur te bekennen en dringt Les ­Républicains in de hoek door hen te associëren met de extremen en de tegenstanders van vaccins.’ De conservatieve partij zorgde begin deze week in het parlement mee voor vertraging in de goedkeuring van ‘le passe vaccinal’, hoewel ze principieel voor is.

Macron speelt met zijn uitspraak ook in op de frustratie bij veel Fransen dat door niet-gevaccineerden meer patiënten op intensieve zorg belanden dan nodig is. In vrije tribunes opperden artsen al de vraag of het te verantwoorden is dat medische ingrepen worden uitgesteld om mensen te verzorgen die zich niet lieten vaccineren. ­‘Iemand die de vrije keuze opeist om zich niet te laten vaccineren, moet die er niet ook vrij voor kiezen zich niet te laten reanimeren?’, schreef professor André Grimaldi.