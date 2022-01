Hevige brand uitgebroken in Gentse haven

In de Gentse haven is woensdagavond een zware brand uitgebroken. De vlammen zijn van ver zichtbaar.

In een bedrijf in de Port Arthurlaan is brand uitgebroken. ‘De brand brak woensdagavond uit bij Stuckwerkers, vlak bij het Grootdok’, zegt woordvoerder van North Sea Port Johan Bresseleers. ‘Het Grootdok is volledig afgesloten voor alle scheepvaart. Ook de aanpalende bedrijven liggen in de mate van mogelijk stil.’

De brandweer is ter plaatse en vraagt ramen en deuren te sluiten. Wie hinder ondervindt van de rook, wordt aangeraden de ventilatie uit te schakelen in huis of in de auto.