Wout van Aert gaat niet naar het WK veldrijden in Fayetteville: ‘Hopelijk levert dat iets op in het voorjaar’

Wout van Aert (27) heeft de knoop doorgehakt: hij gaat op 30 januari niet deelnemen aan het wereldkampioenschap veldrijden in de Verenigde Staten. Dat bevestigde de Kempenaar na afloop van de cross in Herentals. Het BK van zondag wordt zijn laatste cross van dit seizoen.

Woensdagochtend raakte bekend dat Mathieu van der Poel een punt zet achter zijn veldritseizoen en dus ook zijn wereldtitel niet gaat verdedigen. ‘Of zijn beslissing iets verandert aan mijn keuze voor het WK? Neen’, zei Wout van Aert nog voor de start in Herentals.

Meer wilde Van Aert er voor de cross nog niet over kwijt, maar na afloop bevestigde hij dan toch dat hij definitief past voor het WK. In de plaats daarvan gaat Van Aert zich focussen op de start van het wegseizoen.

Van Aert: ‘Natuurlijk was de goesting wel groot’

‘Ik ga zondag mijn laatste cross van deze winter rijden’, vertelt Van Aert na de cross in Herentals. ‘Het is een vraag die al heel lang gesteld wordt en steeds terugkomt, maar eigenlijk was het altijd al de bedoeling om het WK niet te rijden. Natuurlijk was de goesting wel groot, maar we hebben nu beslist om aan het initiële plan vast te houden en mij na zondag voor te bereiden op het wegseizoen.’

Of Van Aert getwijfeld heeft om toch mee te doen nu hij superbenen heeft? ‘Dat maakt het voor mezelf, voor het kopke, natuurlijk iets minder makkelijk. Het is altijd een moeilijke keuze om zo’n mooie wedstrijd te laten liggen, maar mijn doelen liggen ook in het voorjaar en daar concentreer ik mij nu op.’

Foto: BELGA

Wint Van Aert dan liever de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix dan nog eens wereldkampioen te worden in het veld? ‘Liefst allebei uiteraard, de cross is nog altijd mijn eerste liefde en ik doe het ook nog altijd heel graag. Daarom heb ik er ook zoveel energie in gestoken de afgelopen weken. Toch denken we dat het moeilijk wordt om het allebei te doen. We hebben er goed over nagedacht en hopelijk levert dat iets op in het voorjaar.’

‘De reis naar de Verenigde Staten is niet alleen het grote probleem. Ook mentaal is het lastig. Ik zou mijn veldritseizoen dan drie weken rekken. Nu heb ik, met ook nog de jetlag bijgerekend, vier weken extra om mij voor te bereiden op het wegseizoen.’

‘Met pijn in het hart’

‘Alle plannen maken we samen in overleg met de ploeg. Ik denk dat het niet zou werken als de ploeg tegen mij zou zeggen wat ik wel of niet mag doen. De laatste jaren merk ik ook dat het heel veel energie kost om overal als favoriet te starten. Een WK is niet zomaar een wedstrijdje, daar moet je naar toewerken.’

‘Ik snap dat veel supporters het raar en jammer vinden dat zowel ik als Mathieu (van der Poel, nvdr.) niet aan de start komen. Anderzijds krijg ik ook veel kritiek over mij heen als ik eens minder presteer in een belangrijke voorjaarsklassieker. Ik vind het ook zeer jammer en het is met pijn in het hart dat we deze beslissing nemen.’