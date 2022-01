Koppels zonder kinderen zijn egoïstisch, zegt paus

Foto: via reuters

Paus Franciscus heeft kritiek op koppels die geen kinderen willen. ‘Maar ze hebben wel honden en katten.’

Tijdens een algemene audiëntie in het Vaticaan betreurde de paus dat huisdieren ‘soms de plaats innemen van kinderen’ in de maatschappij.

‘We zien tegenwoordig een zekere vorm van egoïsme’, zei de paus over het ouderschap. ‘We zien dat sommige mensen geen kind willen. Soms hebben ze een kind en niet meer, maar ze hebben honden en katten die de plaats innemen van kinderen. Daar moeten mensen misschien om lachen, maar het is wel zo.’

‘Het verloochenen van het vader- en moederschap maakt ons kleiner en neemt onze menselijkheid weg’, zei de paus. ‘Zonder menselijkheid wordt de beschaving ouder omdat we de rijkdom van het vader- en moederschap verliezen en een land zonder kinderen lijdt.’

De paus roept potentiële ouders op om ‘niet bang te zijn’ van het ouderschap. ‘Een kind krijgen is altijd een risico, maar geen kind hebben is riskanter.’

Op tweede kerstdag sprak het hoofd van de rooms-katholieke kerk al van een ‘demografische winter’ na de publicatie van de opnieuw gedaalde Italiaanse geboortecijfers.

In 2014 maakte de paus in de krant Il Messaggero al eens de vergelijking tussen huisdieren en kinderen. Hij zei toen dat een emotionele relatie met huisdieren gemakkelijker is dan de complexe relatie tussen ouders en kinderen.