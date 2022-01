Wout van Aert rijdt in Herentals onbedreigd naar achtste zege van seizoen

Wout van Aert heeft zijn achtste zege van het seizoen beet. Voor eigen volk soleerde hij in Herentals naar de winst in de vijfde manche van de X2O Badkamers Trofee. Tom Pidcock finishte op een minuut en zes seconden op een tweede plaats, net voor Toon Aerts. Die bouwde zijn voorsprong in het klassement verder uit.

Wout van Aert won vorig jaar de wedstrijd in Herentals en startte ook woensdag als topfavoriet op een parcours dat zo’n 3,5 km van z’n woonst ligt. De Belgische kampioen was gemotiveerd voor de start en toonde dat ook meteen nadien. Hij schoof snel naar voor, ook Toon Aerts was bij de pinken, net zoals snelle starter Daan Soete.

Aerts gaf van jetje in die openingsronde en greep de 15 bonificatieseconden, Van Aert volgde gezwind, Tom Pidcock was niet ver en volgde in derde positie. Van Aert op kop met Aerts dus, ze passeerden een eerste keer aan de finish met twee seconden bonus op de Brit, Daan Soete en Michael Vanthourenhout gaven zes seconden prijs in vierde en vijfde positie, Eli Iserbyt, tweede in het klassement, moest al 12 tellen toegeven op Aerts en Van Aert.

In de tweede ronde nam de Belgische kampioen het commando over, Aerts en Pidcock, intussen aangesloten vooraan, hadden het niet onder de markt. Van Aert spaarde hen niet, zelfs een schuiver kon hem niet deren, en uiteindelijk zou hij de derde ronde induiken met een klein gaatje op Pidcock, vijf seconden, en zeven seconden op Aerts.

Beide heren kwamen niet meer dichter bij de kopman van Jumbo-Visma. Integendeel, hij bouwde zijn voorsprong steeds verder uit. In de strijd om de tweede plek vochten Pidcock en Toon Aerts een verbeten duel uit. De zege was voor Wout van Aert, Pidcock hield nog net Aerts af in het slot en finishte op ruim een minuut als tweede, Aerts is derde.

Bij de vrouwen was het opnieuw Lucinda Brand die aan het langste eind trok. De Nederlandse wereldkampioene ging al in ronde twee solo en finishte voor Denise Betsema. Sanne Cant werd knap vierde. Bij de beloften ging Thibau Nys met winst aan de haal. Wereldkampioen Pim Ronhaar werd op ruime afstand tweede, voor Niels Vandeputte.

De zesde wedstrijd in de X2O Badkamers Trofee wordt de Flandriencross in Hamme op 22 januari. Daarna volgen nog races in Lille (6 februari) en Brussel (13 februari).