2022, het jaar waarin de politiek zich moét bewijzen

Het politieke jaar eindigde met een aantal pijnlijke buiklandingen, denk maar aan de discussie rond de kernuitstap en het overlegcomité waar de cultuursector werd gesloten. Herpakken onze politici zich in 2022?





De Wetstraat werd in 2021, net als in 2020, gedomineerd door het coronavirus. En als we heel eerlijk zijn, dan sloeg de politiek nu en dan een mal figuur, met ministers die zich stevig mispakken en partijvoorzitters die tegensputteren. Wordt 2022 beter? Of zijn de verkiezingen intussen al te dichtbij?