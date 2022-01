Philippe Clement is woensdag voorgesteld als de nieuwe trainer van AS Monaco. Geflankeerd door sportief directeur Paul Mitchell en ondervoorzitter Oleg Petrov legde hij uit waarom hij Club Brugge verliet voor het prinsdom. ‘Ik wil bewijzen dat ik iets kan neerzetten in één van de vijf grootste competities van Europa.’

Beginnen deed Clement met excuses. ‘Mijn Frans is nog niet zo goed’, sprak de Antwerpenaar. ‘Nog niet. Ik ga het zo snel mogelijk proberen bijschaven. Ik ben erg gelukkig dat ik in dit ambitieuze project terechtkom. Met veel jongeren, maar ook met een goed evenwicht in de kern. Ik ben vereerd dat ik in een van de vijf grootste competities van Europa mag werken. Het is lang geleden dat een coach rechtstreeks van België is vertrokken. Raymond Goethals was de laatste, heb ik in de krant gelezen. Da’s geen slecht voorbeeld, hé. Ik wil laten zien dat ik hier ook iets kan neerzetten, net zoals in België.’

Clement verlaat Club Brugge op een onverwacht moment. ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet echt aan had gedacht om Club op dit moment te verlaten. Maar er zijn altijd omstandigheden, zoals dit interessante project. Als de juiste trein voorbijkomt, moet je soms springen.’

Voorts ziet hij veel gelijkenissen tussen de clubs. Net als blauw-zwart zet Monaco fel in op de ontwikkeling van jonge spelers. ‘Maar veel tijd om de groep te leren kennen heb ik nog niet gehad. De laatste dagen zijn hectisch geweest. Pas eind vorige week zijn we beginnen praten. Uiteraard heb ik de laatste dagen veel matchen gezien. Vorig jaar heb ik Monaco ook gevolgd, omdat Krépin Diatta naar hier was gekomen. Het zal wat tijd kosten om alles en iedereen te leren kennen. Vooral omdat ik ook de mensen achter de spelers beter wil leren kennen.’

Clement wordt bij Monaco de opvolger van Niko Kovac. Voor veel volgers van het Frans voetbal kwam het ontslag van de Kroaat onverwacht omdat zijn ploeg het al bij al niet slecht deed in de Ligue 1. Voelt de nieuwe coach daardoor extra druk? ‘Ik hou van de druk, omdat het positieve druk is’, aldus Clement. ‘Ik ben teruggekomen naar Brugge na een titel met Genk. Kampioen worden, was toen het enige dat telde. Toen was er dus ook druk. Daarna wilden we die titel verlengen. Ook toen was er druk. Je moet jezelf altijd blijven uitdagen om te presteren. Trainer zijn, is voor mij nog altijd geen job, maar een passie.’