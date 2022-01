Braziliaanse president Bolsonaro ontslagen uit ziekenhuis

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is woensdagochtend lokale tijd uit het ziekenhuis ontslagen, twee dagen nadat hij er met spoed werd opgenomen vanwege een darmobstructie.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag het ziekenhuis verlaten. Dat meldt hij op Twitte. ‘Word nu ontslagen. Bedankt iedereen’, laat schrijft hij bij een foto van zichzelf en de artsen waarop ze allemaal hun duim omhoogsteken. Inmiddels heeft hij ook een persconferentie gegeven.

- Alta agora.

- Obrigado a todos.

- Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE. pic.twitter.com/UwSZelbBh3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2022

Bolsonaro was ziek geworden tijdens zijn vakantie en werd in de nacht van zondag op maandag met spoed opgenomen in een privéziekenhuis in São Paulo. Hij had last van een darmobstructie. Dinsdag werd bekend dat het lichaam van de president goed reageerde op zijn behandeling en de verstopping in zijn darmen was opgelost.

De 66-jarige Braziliaanse president werd in september 2018 neergestoken tijdens de verkiezingscampagne. Hij kreeg een mes in de buikstreek. Sindsdien heeft hij al minstens vier operaties aan het spijsverteringsstelsel moeten ondergaan.