Gems wil telewerk volledig verplichten en maximaal halfvolle bussen en treinen

In een nieuw advies ter voorbereiding van het Overlegcomité van morgen, vragen de experts een rigoureuze toepassing van de huidige regels om te vermijden dat de vijfde coronagolf tot een lockdown zal leiden. Telewerk willen ze helemaal verplicht zien, de drukte op het openbaar vervoer moet kleiner.

In een vijf pagina’s tellend advies, dat De Standaard kon inkijken, toont de expertengroep Gems onder leiding van Erika Vlieghe, zich bezorgd over de mogelijke impact van de nieuwe, vijfde coronagolf. Hoewel het risico om met de omikronvariant in het ziekenhuis te belanden de helft kleiner is dan met de deltavariant, kan de veel grotere besmettelijkheid alsnog tot een grotere druk op de capaciteit van de ziekenhuizen leiden. Die zijn eigenlijk nog steeds ‘verzadigd’ door de vierde golf.

Maar ook de leden van de Gems kunnen niet voorspellen hoe groot dat risico precies is. Simulaties daarover zouden vandaag beschikbaar moeten worden, ‘maar met erg veel onzekerheid’, staat in het rapport.

Dit zijn de voorgestelde maatregelen:

De experts hoeden zich, net als de politiek, op dit moment voor grote koerswijzigingen. De geldende maatregelen moeten vooral volgehouden worden, het belang ervan moet duidelijk gemaakt worden. Dit betekent onder andere het benadrukken van het beperken van de sociale contacten thuis. Die zouden per huishouden tot 2 à 3 contacten beperkt moeten worden, met zelftests en een goede ventilatie. Dit moet vermijden dat we toch weer naar een lockdown evolueren, iets waar de Gems dus voor alle duidelijkheid niet voor pleit.

Wel wil de Gems het telewerk tijdelijk volledig verplichten waar mogelijk. Dat zou betekenen dat er dus geen wekelijkse terugkomdag meer is. Waar telewerk niet mogelijk is, moet het werk georganiseerd worden in aparte groepen die niet gemengd worden. Nieuwjaarsfeesten zijn helemaal uit den boze, als het van de experts afhangt.

Zoals eerder al geadviseerd, vraagt de Gems opnieuw om de capaciteit op het openbaar vervoer te halveren en beter te ventileren. FFP2-mondmaskers moeten aangeraden worden voor de medisch meest kwetsbaren.

De scholen kunnen maandag opnieuw open, maar ‘met de grootste voorzichtigheid’. Dus inclusief maskers, voldoende ventilatie en tests. Gebeurt dit onvoldoende, dan zal de heropening ‘waarschijnlijk de vijfde golf versnellen’.

Het advies van de Gems wordt door coronacommissaris Pedro Facon meegenomen in zijn advies aan de federale regering, die vandaag nog samenkomt. Pas morgen vindt het Overlegcomité plaats, waar alle regeringen van België samen de finale beslissingen nemen.