Nieuwe quarantaineregels: lagere scholen in quarantaine vanaf vier besmettingen in plaats van twee

Ook in het onderwijs komen er nieuwe test- en quarantaineregels. Dat zijn de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs woensdag overeengekomen en werd bevestigd aan De Standaard.

De ministers van Volksgezondheid en van Onderwijs zijn nieuwe quarantaineregels overeengekomen voor de scholen. Door de veel besmettelijkere omikronvariant werd chaos gevreesd als de ene school na de andere zou moeten sluiten. In november konden de CLB’s, die belast zijn met het testen en opsporen, al nauwelijks volgen. Daarom moet een klas in het basisonderwijs vanaf de heropening maandag pas in quarantaine wanneer er vier besmettingen vastgesteld zijn. De quarantaine duurt vijf dagen. Voorheen moesten klassen zeven dagen in quarantaine van zodra er twee besmettingen vastgesteld werden.

De regels in het secundair onderwijs schurken dicht bij de algemene regels aan. Wie de basisvaccinatie kreeg moet na een hoogrisicocontact niet in quarantaine en geen PCR-test afnemen (voor de algemene bevolking geldt dit pas wanneer de basisvaccinatie maximaal vijf maanden geleden is, red.). Scholieren die daar niet aan voldoen moeten vier dagen in quarantaine, gevolgd door een dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag zeven. Wie niet gevaccineerd is, moet na een hoogrisicocontact zeven dagen in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en 7.

Niet houdbaar door omikron

De CLB’s hadden vooraf druk gezet om de quarantaineregels aan te passen. ‘Als we die regel aanhouden met de veel besmettelijkere omikronvariant, dan is ons onderwijs binnen één week dicht’, zei Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s in het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Ze vroegen om geen volledige klassen meer te sluiten bij enkele besmettingen en werden daarin gesteund door de vrije CLB’s en de koepels.