Dolgedraaide man boort wagen in huis van ex

D.V., een man van 43 jaar uit Oostkamp, viseerde zijn ex-vriendin al geruime tijd en vernielde maandag haar wagen. ’s Anderdaags werd hij opgemerkt en achtervolgd door de politie. Die achtervolging eindigde in de gevel van de dochter van zijn ex.

Al sinds eind 2020 zorgt de 43-jarige D.V. uit Oostkamp voor heel wat overlast. De man heeft een aantal jaar een relatie gehad met de 53-jarige K. uit Eernegem en woonde ook met haar samen. De relatie werd echter verbroken en dat kon D.V. blijkbaar moeilijk verkroppen. Sinds december liepen bij de politie een resem klachten binnen tegen hem over stalking, bedreigingen, vernielingen en vandalisme. Hij dook ook om de haverklap op aan de woning van zijn ex in Eernegem. Omdat zij echt bang was van haar ex trok ze in bij haar 24-jarige dochter in de Conservenstraat in Kortemark. Maar ook daar wist D.V. haar te vinden en maakte haar het leven zuur, ondanks het feit dat er ook een 2-jarig kind in huis woont.

Auto vernield met hamer

Ook bij politiezone Polder, waaronder Kortemark valt, liepen klachten binnen tegen D.V. ‘De man dook ook al op aan de woning in Kortemark en bracht er schade toe aan het raam aan de voorgevel’, zegt commissaris Wim Merlevede van Polder. ‘Dat raam werd verbrijzeld en werd al gedicht met houten platen. Maandag escaleerde de situatie. De man ging opnieuw naar de Conservenstraat en vernielde de wagen van zijn ex met een hamer. Nog voor hij gevat kon worden door de politie was hij gevlucht. Daarna bleek dat hij ook in Eernegem een wagen van een familielid had toegetakeld. Sinds maandag stond de man dan ook geseind bij de politie om hem op te pakken. Ondanks enkele meldingen kon hij die dag nog ontsnappen.’

De dolle achtervolging eindigde in de Conservenstraat in Kortemark toen D.V. zich in de gevel van de woning boorde waar zijn ex verbleef. Foto: jhm

Nummerplaten auto gestolen

Dinsdag was de politie nog steeds verwoed op zoek naar D.V. Zijn wagen, een Opel Corsa, werd plots opgemerkt niet ver van zijn woning in Oostkamp. Van D.V. was geen spoor. De politie verwijderde zijn nummerplaten in de hoop D.V. zonder wagen te kunnen vatten, maar hij bleek enkele uren later toch met de auto gevlucht te zijn.

Daarna liep het uit de hand. ‘Omdat we vreesden dat hij opnieuw naar Kortemark zou trekken zijn heel wat politieploegen erop uit getrokken in de hoop hem onderweg te vatten’, vervolgt commissaris Merlevede. ‘Hij werd enkele keren door de camera’s in Kortemark gecapteerd. Plots kregen we een melding van een vrouw dat haar nummerplaten gestolen werden aan het station in Kortemark. Terwijl een politieploeg naar ginds reed, troffen ze D.V. in de Opel Corsa met de gestolen nummerplaten aan. Daarop werd de achtervolging ingezet.’

Levensgevaarlijke achtervolging, agenten springen weg

D.V. had echter geen enkele intentie om te stoppen. Met tal van politiecombi’s in zijn zog ondernam hij een dolle en levensgevaarlijke achtervolging doorheen Kortemark. ‘Daarbij beging de man tal van verkeersovertredingen’, zegt de commissaris. ‘Hij reed door het rode licht, aan veel te hoge snelheden, reed op het voetpad en reed verboden straten in. Aan de rotonde aan de kerk van Kortemark werd een politiecombi dwars gezet en trokken de agenten hun wapen. Maar hij scheerde rakelings langs de combi waarbij de agenten moesten wegspringen om niet geraakt te worden.’

In raam van woning geboord

De man bleek bij de achtervolging maar één doel te hebben: nogmaals zijn ex raken. Aan hoge snelheid reed D.V. vervolgens naar de Conservenstraat, waar zijn ex K. bij haar dochter en haar kindje verbleef. ‘De man kon niet meer gestopt worden en de achtervolgende politie moest toezien hoe hij moedwillig haar straat inreed, vervolgens naar rechts uitweek en zich met zijn wagen in het raam boorde. Dat was al bedekt met houtplaten door het eerdere vandalisme. De auto kwam tot stilstand met de voorzijde in de woonkamer. Gelukkig zijn daarbij geen gewonden gevallen. De man werd gearresteerd en in onze politiecel gestopt.’ Het parket van Brugge werd ingelicht die moet beslissen wat ze met de man zullen doen. De Opel Corsa werd getakeld voor gerechtelijk onderzoek.