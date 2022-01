Installatiefout van gasvuur waarschijnlijke oorzaak van ontploffing Turnhout

Mogelijk is een installatiefout van een gasvuur de oorzaak van de ontploffing van het woonblok in Turnhout. Dat is momenteel de piste die de onderzoekers volgen, meldt het parket op basis van eerste vaststellingen in het gerechtelijk onderzoek. Uit voorzorg liet het parket controles uitvoeren op 11 andere plaatsen in het land.