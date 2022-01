22 Beerschot-hooligans veroordeeld voor deelname aan freefights

22 leden van de harde kern van voetbalclub Beerschot zijn door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld voor hun deelname aan freefights, georganiseerde vechtpartijen op afgelegen plaatsen.

Twaalf van de beklaagden kregen werkstraffen tot 240 uur, drie werden veroordeeld tot tien maanden cel en de overige zeven kregen een opschorting. Twee beklaagden werden vrijgesproken.

De feiten waren aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar de aanval van Antwerp-hooligans op supportersbussen van Beerschot, op 13 augustus 2017 in Mortsel. De politie trof op de gsm’s van een aantal betrokkenen ook berichten, foto’s en filmpjes van vechtpartijen aan.

Uit verder onderzoek bleek dat leden van de harde supporterskernen van Antwerp en Beerschot illegale en gewelddadige bijeenkomsten organiseerden tegen rivaliserende supportersploegen. De rechtbank veroordeelde in mei al 66 hooligans van Antwerp en het Nederlandse Willem II uit Tilburg voor hun deelname aan freefights.

Dit dossier draaide rond vier freefights tussen 2014 en 2017 van de hooligans van Beerschot-hooligans tegen die van Waasland-Beveren, Genk, Lierse en Antwerp. Een aantal beklaagden had daarnaast ook deelgenomen aan een hit and run op café Wimbledon in Lier, op 13 augustus 2017. Een supportersbus van Beerschot werd toen langs het café gestuurd. De inzittenden trokken aan de noodrem, waarna de deuren zich openden en ze de confrontatie aangingen met de Lierse-supporters in het café.