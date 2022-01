Macron wil ongevaccineerden op stang jagen

De Franse president Macron heeft een strategie ontwikkeld om ongevaccineerden te ‘overtuigen’: ze blijvend het leven zuur maken. Dat zegt hij in een interview met Le Parisien. Zijn uitdagers voor de presidentsverkiezingen reageren verontwaardigd.

‘Emmerder’ was het woord dat Macron in de mond nam toen hij tijdens een interview met Le Parisienover zijn ongevaccineerde landgenoten praatte. Het betekent ‘ergeren’ of ‘dwarszitten’ en het is bijzonder informele taal voor een president. .

‘Ik wil de ongevaccineerden op stang blijven jagen. Het is een strategie tot het einde’, zei Macron. Het tijdperk van vriendelijke vragen is voorbij, alleen de harde aanpak rest. ‘We zullen ze niet arresteren, we zullen ze ook niet onder dwang prikken, we moeten het dus anders duidelijk maken’, dixit het Franse staatshoofd.

Vanaf 15 januari stapt Frankrijk over op een 1G-beleid. Dat beperkt het sociale leven van de ongevaccineerden heel sterk. ‘Wie nog op restaurant wil, naar de cinema wil of ergens een koffie wil drinken, zal gevaccineerd moeten zijn’, legt Macron uit. Met een negatieve tests of een herstelcertificaat zal een ongevaccineerde in Frankrijk niet ver meer komen.

‘Geen taal voor een president’

Het ophefmakende interview zette de stemming over de strengere vaccinatiepas in het parlement op pauze. De uitspraken zetten ook de verschillen tussen de presidentskandidaten op scherp. In april kiest Frankrijk een nieuwe president.

‘Voor we een tekst stemmen, wil ik wel eens weten of die moet dienen om mensen te pesten’, reageerde presidentskandidaat Fabien Roussel van de communistische partij. ‘Dit is geen taal voor een president’, zei presidentskandidaat Marine Le Pen van het extreemrechtse Rassemblement National. Op Twitter besluit ze dat Macron door de uitspraken niet geschikt is voor het presidentsambt.