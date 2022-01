Romelu Lukaku verontschuldigt zich in video: ‘Sorry voor de commotie die ik heb veroorzaakt’

De storm rond Romelu Lukaku lijkt geluwd. Hij komt ervan af met een match op de strafbank, een hartig woordje met zijn coach en excuses aan de fans.

Van alle kanten had Romelu Lukaku kritiek gekregen voor het interview dat hij enkele weken geleden gaf aan Sky Italia en dat tijdens het nieuwjaarsweekend werd uitgezonden. Onder meer zijn uitspraken over te weinig speelkansen deden zo veel stof opwaaien dat coach Thomas Tuchel besliste om zijn spits uit de selectie te laten voor de wedstrijd van Chelsea tegen Liverpool.

Maar volgens Tuchel zijn de plooien nu gladgestreken. ‘Ik ben blij dat we de tijd genomen hebben om er rustig over te praten’, zei hij tijdens een persmoment. ‘Romelu heeft zijn excuses aangeboden. Het belangrijkste voor mij was dat hij geen slechte bedoelingen had. Maar Romelu is een emotionele kerel en heeft het hart op de tong. Daarvoor hoef je hem ook niet altijd met de vinger te wijzen. Alles is nu opgehelderd. Het was dus niet zo groot als jullie (de media, red.) allemaal denken. Nee, het is ook niks kleins, maar we hebben zijn excuses aanvaard.’

Tuchel bevestigde dat Lukaku opnieuw in de selectie zit voor de halve finale van de League Cup vanavond tegen Tottenham.

Lukaku zelf verontschuldigde zich via een videoboodschap tegenover de fans. ‘Aan de fans wil ik sorry zeggen voor de commotie die ik heb veroorzaakt’, zegt hij. ‘Uiteraard is het nu aan mij om jullie vertrouwen terug te winnen. Ik zal mijn best doen om elke dag mijn betrokkenheid te tonen op de training en in de wedstrijden, en ervoor te zorgen dat we wedstrijden winnen. Ook aan de manager verontschuldig ik mij, aan mijn ploegmaats en het bestuur