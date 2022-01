Anderlecht krijgt boete voor verdoken commissie

De Disciplinaire Raad van de voetbalbond heeft Anderlecht een boete van 10.000 euro effectief en 5.000 euro met een jaar uitstel gegeven omdat het een ‘verdoken commissie’ zou hebben betaald aan een tussenpersoon voor een transactie met een minderjarige speler.

In 2019 wilde Anderlecht – met Michaël Verschueren als sportieve baas – de Malinees Mohamed Guindo een contract aanbieden. De spits was toen al op Anderlecht, maar was nog minderjarig. Zijn makelaar vroeg een geldsom voor de deal, maar makelaars van minderjarigen mogen niet betaald worden. Dat loste Verschueren op door de makelaar scoutingdiensten te laten uitvoeren voor 37.500 euro. Er kwamen ook effectief scoutingsrapporten van Afrikaanse talenten binnen, maar de Raad aanvaardde dat niet en beschouwde het bedrag als een verdoken commissie.

Vorig bewind

Het huidige bestuur van Anderlecht vroeg om de uitspraak geheim te houden ‘gelet op de gevoeligheid’, maar daar is de Raad niet op ingegaan. ‘Het ging om een contract dat was afgesloten onder het vorige sportief bewind’, klink het bij Anderlecht. ‘Het huidige management heeft het stopgezet toen bleek dat er twijfels waren over de inhoud ervan.’ Paars-wit gaat niet in beroep, maar heeft wel een geschil met de tegenpartij en probeert de sommen terug te vorderen.