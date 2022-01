Vandenbroucke over versoepeling quarantaineregels: ‘Afweging van risico’s’

De soepelere quarantaineregels moeten de druk op de testcentra en de huisartsen verlichten, maar de nieuwe strategie is volgens virologen niet zonder risico’s. ‘We vragen verantwoordelijkheid aan de mensen’, zegt minister Frank Vandenbroucke.

De ministers van Volksgezondheid zijn tijdens een Interministeriële Conferentie (IMC) overeen­gekomen om detest- en quarantaineregels te versoepelen. PCR-tests zullen alleen nog dienen om ­besmettingen vast te stellen, niet meer om uit quarantaine te ­komen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat de nieuwe strategie een ‘afweging van risico’s’ is, maar hij is ervan overtuigd dat mensen na de eindejaarsfeesten de weg naar de zelftests hebben gevonden. ‘Het is een kwestie van jezelf en je omgeving te beschermen’, zegt hij aan VTM Nieuws. ‘De totale prioriteit wat PCR-testen betreft gaat naar mensen met symptomen. Je riskeert zo inderdaad een beetje de controle te verliezen op besmettingen die je niet ziet, maar mensen met symptomen niet tijdig kunnen testen is nog erger. De huisartsen moeten hun werk nog kunnen doen.’

‘Meer ruimte voor het virus’

Viroloog Marc Van Ranst heeft begrip voor de aanpassing van de strategie, maar voegt eraan toe dat men een extra risico neemt. ‘Er gaan namelijk mensen zijn die ondanks hun recente vaccinatie toch omikron krijgen en doorgeven’, aldus Van Ranst, die pleit voor voldoende verantwoordelijkheidszin.

De viroloog raadt recent gevaccineerden die een hoogrisicocontact hebben gehad aan om heel voorzichtig te zijn, zo weinig mogelijk mensen te zien en zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Daarnaast pleit Van Ranst ervoor om de eerste dagen een FFP2-masker te dragen.

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) waarschuwde eerder al dat met het versoepelen van de quarantaineregels een belangrijk wapen wordt gelost in de pogingen om de epidemie in te dijken. Vooral de beslissing dat mensen die geboosterd zijn helemaal geen quarantaine meer moeten respecteren na een hoogrisicocontact, vindt hij risicovol.

‘Een booster geeft wel een verhoogde bescherming van 60 tot 70 procent, maar er is nog altijd een reële kans dat je na een hoogrisicocontact besmet bent terwijl je naar het werk gaat, op bezoek gaat in het woonzorgcentrum of op café gaat. Zo geef je meer ruimte aan het virus. Het is een pragmatische keuze om de afwezigheden bij bedrijven te beperken, maar wat je nu wegneemt in quarantaines betaal je later in besmettingen’, onderstreept Van Gucht.

Ook bij de negatieve zelftest om een quarantaine te beëindigen, plaatst de viroloog vraagtekens. ‘We hebben altijd benadrukt dat je met een zelftest geen vrijheid koopt. Zo’n test heeft vooral waarde als je positief bent, daar kan je zeker van zijn. Maar een negatieve test mag je niet interpreteren alsof je geen drager bent van het virus, dat kan nog altijd. Het is dus een risico om ze te gebruiken als vrijgeleide’, aldus Van Gucht.

Werkgevers tevreden

De werkgeversorganisaties zijn tevreden met de versoepeling van de quarantaineregels. ‘De stilstand dreigde in heel wat sectoren als we de komende weken de oude regels zouden aanhouden. Het virus verandert, en dan moeten onze maatregelen mee wijzigen’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Ook het VBO juicht de beslissingen toe. ‘De nieuwe quarantaineregels zijn een weloverwogen stap in de juiste richting om een volledige implosie van het gezondheidsstelsel en de economie te voorkomen, zonder evenwel de strijd tegen omikron uit te hollen’, reageert ceo Pieter Timmermans.